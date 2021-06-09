Полиция поймала давшего главе Академии аграрных наук взятку в виде джипа

Следователи полиции 8 июня сообщили о подозрении директору одного из предприятий Николаевской области в предоставлении неправомерной выгоды руководителю Национальной академии аграрных наук Ярославу Гадзало в виде безвозмездного пользования элитным автомобилем за совершение определенных действий в пользу его отца.

Как отмечается в сообщении Нацполиции, досудебное расследование по этому делу продолжается. Решается вопрос об избрании директору предприятия меры пресечения.

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По части 1 статьи 369 Уголовного кодекса ему грозит наказание в виде штрафа от 1 тысячи до 4 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан, или ограничение свободы на срок от двух до четырех лет, или лишение свободы на тот же срок.

Самому Гадзало ранее было сообщено о подозрении, соответственно, в получении взятки в виде внедорожника Volkswagen за содействие в назначении на должность директора одного из госпредприятий, входящих в структуру НААН, за непрепятствование заключению в дальнейшем договоров о совместной деятельности между этим предприятием и определенными субъектами хоздеятельности.

Также его подозревают во включении заранее определенного лица в список претендентов на замещение вакансий академиков и членов-корреспондентов НААН и дальнейшей передаче соответствующих материалов на рассмотрение президиума академии.

В конце мая Гадзало получил второе подозрение — в вымогательстве взятки в 4 млн грн за неувольнение руководителя госпредприятия, которое входит в структуру академии, и непрепятствовании проведению его хозяйственной деятельности. 4 июня полиция сообщила также о подозрении по этому делу сообщнице Гадзало, которая является его родственницей.

Напомним также, что накануне на взятке был задержан директор Института рыбного хозяйства НААН, а на другом предприятии в структуре академии обнаружили нелегальное производство алкогольных напитков. Ранее же, в конце мая, правоохранители сообщили, что на предприятии НААН в Волновахе Донецкой области разворовали 3 млн грн.