На предприятии Академии аграрных наук разворовали 3 млн грн — СБУ

Служба безопасности Украины и полиция разоблачили схему присвоения 3 млн грн бюджетных средств на реконструкции объектов государственного агропредприятия в Волновахе Донецкой области.

Как отмечается в сообщении спецслужбы, должностные лица госпредприятия Национальной академии аграрных наук заключили фиктивные договоры с коммерческими структурами на восстановление ряда зданий учреждения.

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Однако фактически работы по реконструкции не проводились или же проводились частично. Также установлено, что предприятие нелегально торговало выращенной сельхозпродукцией.

В ходе обысков и экспертного осмотра зданий и помещений правоохранители задокументировали факты противоправной деятельности и изъяли документы, подтверждающие сделку.

Открыто производство по части 3 статьи 191 Уголовного кодекса (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Мероприятия проводились совместно со следователями Главного управления полиции в Донецкой области под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры.

Напомним, что ранее правоохранители разоблачили в коррупции президента НААН Ярослава Гадзало. Сначала ему сообщили о подозрении в получении взятки в виде внедорожника за содействие в назначении на должность директора госпредприятия, входящего в структуру академии, а также непрепятствование заключению в дальнейшем договоров о совместной деятельности между этим госпредприятием и конкретными компаниями.

Кроме того, за взятку Гадзало должен был включить определенного человека в список претендентов на вакантные должности академиков и членов-корреспондентов НААН и дальнейшую передачу соответствующих материалов на рассмотрение президиума академии.

В конце мая ему сообщили о новом подозрении: отмечалось, что президент НААН требовал 4 млн грн за неувольнение руководителя предприятия, входящего в структуру академии, и непрепятствование его хоздеятельности.

Помимо этого, выяснилось, что личный водитель пойманного на взятке Гадзало получал зарплату на шести предприятиях академии сразу, но никакой работы там не выполнял.