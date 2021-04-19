Чиновника Кабмина будут судить за "откат" на ремонте фасада Дома правительства

Киевская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении начальника одного из управлений секретариата Кабинета министров и финансового директора компании по факту вымогательства и получения взятки. Об этом сообщают Государственное бюро расследований и Офис генерального прокурора.

Установлено, что в феврале прошлого года чиновник потребовал и получил от представителя подрядной организации 2,5 млн грн в качестве "отката" за беспрепятственное подписание актов выполненных работ по восстановлению фасадов Дома правительства и отзыв судебных исков к подрядчику.

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Для этого начальник управления привлек финдиректора компании в качестве посредника. Кроме подписания актов приема выполненных строительно-монтажных работ, чиновник обещал впредь не создавать искусственных препятствий в тендерных закупках.

Таким образом, действия чиновника квалифицированы по части 4 статьи 368 Уголовного кодекса (получение взятки в особо крупном размере), а к квалификации деяния посредника добавлена также часть 5 статьи 27 (пособничество).

В случае доказательства вины должностному лицу и его посреднику грозит лишение свободы на срок до 12 лет.

Напомним также, что ранее поймали на взятке в виде джипа директора Национальной академии аграрных наук Ярослава Гадзало.