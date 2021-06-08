Обыски в НАНУ: нашли производство фальсификата и взятку главе Института рыбного хозяйства

Сотрудники Печерского управления полиции Киева и департамента стратегических расследований Нацполиции под процессуальным руководством Печерской окружной прокуратуры Киева задержали директора Института рыбного хозяйства Национальной академии аграрных наук по подозрению в получении взятки. Об этом говорится в сообщении Киевской городской прокуратуры.

Согласно материалам следствия, руководитель института требовал от субъекта предпринимательской деятельности взятку за заключение договора аренды имущества государственного учреждения. Кроме официальных платежей предприниматель должен был платить чиновнику 20 тысяч грн ежемесячно.

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Руководителя учреждения задержали после перечисления первого транша в сумме 20 тысяч грн на указанный им банковский счет. Задержанному готовится сообщение о подозрении по части 3 статьи 368 Уголовного кодекса, решается вопрос об избрании меры пресечения. В помещениях института проведены обыски. Следствие продолжается.

В свою очередь, как сообщает также столичная прокуратура, следователи Главного управления полиции в Киеве и горуправления стратегических расследований полиции уличили другое подразделение НААН в изготовлении более 5300 литров фальсифицированных алкогольных напитков, получив прибыль на более чем 1,3 млн грн.

По материалам следствия, с августа 2020 по февраль 2021 года участники организованной группы из должностных лиц госпредприятия "Опытное производство Института химии высокомолекулярных соединений" НААН, используя помещения госпредприятия и специальное оборудование, организовали незаконное производство алкогольных напитков с целью их дальнейшего сбыта под видом известных брендов.

Трем чиновникам госпредприятия сообщено о подозрении в изготовлении в составе организованной группы фальсифицированных алкогольных напитков с целью сбыта (часть 3 статьи 28 и часть 1 статьи 204, часть 3 статьи 28 и часть 2 статьи 204 УК).

"Проводятся все необходимые следственные действия, направленные на полное, всестороннее и объективное исследование обстоятельств уголовного производства", — заверяют в прокуратуре.

Напомним, что ранее правоохранители разоблачили в коррупции президента НААН Ярослава Гадзало. Сначала ему сообщили о подозрении в получении взятки в виде внедорожника за содействие в назначении на должность директора госпредприятия, входящего в структуру академии, а также непрепятствование заключению в дальнейшем договоров о совместной деятельности между этим госпредприятием и конкретными компаниями.

Кроме того, за взятку Гадзало должен был включить определенного человека в список претендентов на вакантные должности академиков и членов-корреспондентов НААН и дальнейшую передачу соответствующих материалов на рассмотрение президиума академии.

В конце мая ему сообщили о новом подозрении: отмечалось, что президент НААН требовал 4 млн грн за неувольнение руководителя предприятия, входящего в структуру академии, и непрепятствование его хоздеятельности.

Помимо этого выяснилось, что личный водитель пойманного на взятке Гадзало получал зарплату на шести предприятиях академии сразу, но никакой работы там не выполнял.