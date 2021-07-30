Общество 1 час назад

Экс-директор института НААН получил восемь лет с конфискацией за взятку в $300 тысяч

Спустя 3,5 года после задержания академик Фурдычко получил суровый приговор

Орест Фурдычко. Фото: скриншот видео Орест Фурдычко. Фото: скриншот видео
Орест Фурдычко. Фото: скриншот видео

Коллегия судей Высшего антикоррупционного суда 30 июля признала бывшего директора Института агроэкологии и природопользования Национальной академии аграрных наук Ореста Фурдычко виновным в вымогательстве и получении взятки за выделение под строительство земельных участков, принадлежавших институту.

Как говорится в сообщении Специализированной антикоррупционной прокуратуры, по части 4 статьи 368 Уголовного кодекса его приговорили к восьми годам лишения свободы с лишением права занимать руководящие должности, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными обязанностями, сроком на три года и конфискацией имущества.

Подписывайся на самые важные новости в Telegram

Приговор ВАКС может быть обжалован в течение 30 дней с момента вынесения.

Читайте также:
Полиция поймала давшего главе Академии аграрных наук взятку в виде джипа

Напомним, в декабре 2017 года Фурдычко был задержан на работе, сразу после получения им первой части неправомерной выгоды в сумме 300 тысяч долларов. Общая же сумма взятки составляла 500 тысяч долларов.

Фурдычко в 1990-1997 годах был депутатом Львовского областного совета, а в 1997-1998 годах — его председателем. В 1998-2002 годах был депутатом Верховной Рады, позже работал на руководящих должностях в Госкомитете лесного хозяйства и в Министерстве охраны окружающей среды.

В 2017 году тогдашний президент Петр Порошенко наградил Фурдычко орденом Ярослава Мудрого V степени "за весомый личный вклад в развитие отечественной науки, укрепление научно-технического потенциала Украины, многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм".

Чтобы знать еще больше — подписывайся на Delo.ua в Telegram

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Токсичные шутки. Как игровой гигант Blizzard теряет миллиарды долларов из-за дискриминации
Токсичные шутки. Как игровой гигант Blizzard теряет миллиарды долларов из-за дискриминации
Скарлетт Йоханссон судится с Disney: актриса могла недополучить $50 млн за "Черную вдову"
Скарлетт Йоханссон судится с Disney: актриса могла недополучить $50 млн за "Черную вдову"
Мэра Каменского обвиняют в выведении средств горбюджета через арендованные котельные — СМИ
Мэра Каменского обвиняют в выведении средств горбюджета через арендованные котельные — СМИ
Загрузка...
Новое видео
Продаем веревки в 28 стран мира: как украинский производитель паракордов покоряет ЕС и конкурирует с Китаем

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. В ОАЭ начали использовать беспилотники для вызова искусственных ливней

  3. Экс-министр экономики Кухта призвал не распространять манипуляции перед продажей ОГХК

  4. Курорты Турции охвачены пожарами: число жертв растет, туристов эвакуируют из отелей (ФОТО)

  5. Доход Facebook вырос на 56%: самый быстрый прирост с 2016 года

Ивент
"Сервіс в Україні потрібно змінювати": про що розповіли спікери GET Business Festival 2021
"Сервіс в Україні потрібно змінювати": про що розповіли спікери GET Business Festival 2021
Понад 70 провідних бізнес-практиків ділилися досвідом на чотирьох сценах за тематичними потоками: маркетинг, піар, фінанси та HR. Місцем проведення фестивалю став Pochayna Event Hall
Загрузка...