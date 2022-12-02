Рада создала комиссию по расследованию коррупции на предприятиях НААН

Верховная Рада создала временную следственную комиссию по расследованию фактов коррупции на государственных предприятиях, в учреждениях и организациях Национальной академии аграрных наук.

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За соответствующий проект постановления №5196 проголосовали 1 декабря 264 депутата. Ни один не был против, но воздержались 24, в том числе все присутствующие члены фракции "Европейская солидарность".

Председателем ВСК избран Анатолий Гунько ("Слуга народа"), его заместителем - Игорь Молоток (группа "За будущее"). В состав комиссии также включили Сергея Бунина, Александр Гайду, Сергея Литвиненко, Кирилла Нестеренко, Вячеслава Рублева, Александра Салийчука, Дмитрия Черного (все - СН), Андрея Пузийчука ("Батькивщина"), Валерия Гнатенко (группа "Восстановление Украины") и Михаила Папиева (группа "Платформа за жизнь и мир").

Сроком деятельности ВСК определен один год. Как сообщила пресс-служба парламента, в четверг комиссия сразу же провела свое первое заседание.

Основными ее задачами определены проверка эффективности использования НААН средств госбюджета и управления объектами госсобственности; фактов противоправной деятельности в области использования сельхозземель в собственности или пользовании научно-исследовательских учреждений, опытных станций и заповедников НААН.

Также комиссия будет проверять факты возможного бездействия и нарушения законодательства президиумом НААН, что привело к значительному ухудшению материально-технического состояния и основных производственных показателей на предприятиях сферы управления академии.

Кроме того, она должна проверять соблюдение предприятий и организаций НААН порядка проведения закупок товаров, работ и услуг, необходимых для преодоления Covid-19, и расследовать факты злоупотреблений и/или ненадлежащего исполнения обязанностей руководством академии и ее предприятий.

Отметим, что проект постановления авторства Гунька был подан еще в марте 2021 года и с тех пор четыре раза перерабатывался. В целом в прошлом году руководство НААН и ее предприятий, в том числе непосредственно президент академии Ярослав Гадзало, стали фигурантами новостей относительно целого ряда уголовных дел.

По крайней мере одно из них, тянувшееся еще с 2017 года - против бывшего директора Института агроэкологии и природопользования Ореста Фурдычко - завершилось обвинительным приговором: функционеру НААН дали восемь лет тюрьмы.