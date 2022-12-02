Рада утворила комісію з рослідування корупції на підприємствах НААН

Верховна Рада утворила тимчасову слідчу комісію з питань розслідування фактів корупції на державних підприємствах, в установах та організаціях Національної академії аграрних наук.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

За відповідний проект постанови №5196 проголосувало 1 грудня 264 депутати. Жоден не був проти, але утрималися 24, зокрема всі присутні члени фракції "Європейська солідарність".

Головою ТСК обрано Анатолія Гунька ("Слуга народу"), його заступником - Ігоря Молотка (група "За майбутнє"). До складу комісії також включено Сергія Буніна, Олександра Гайду, Сергія Литвиненка, Кирилла Нестеренка, Вячеслава Рубльова, Олександра Салійчука, Дмитра Чорного (всі - СН), Андрія Пузійчука ("Батьківщина"), Валерія Гнатенка (група "Відновлення України") та Михайла Папієва (група "Платформа за життя та мир").

Строком діяльності ТСК визначено один рік. Як повідомила пресслужба парламенту, у четверг комісія відразу ж провела своє перше засідання.

Основними її завданнями визначено перевірку ефективності використання НААН коштів держбюджету та управління об’єктами держвласності; фактів протиправної діяльності у сфері використання сільгоспземель у власності чи користуванні науково-дослідних установ, дослідних станцій та заповідників НААН.

Також комісія перевірятиме факти можливої бездіяльності та порушення законодавства президією НААН, що призвели до значного погіршення матеріально-технічного стану та основних виробничих показників на підприємствах сфери управління академії.

Крім того, вона має перевіряти дотримання підприємствами та організаціями НААН порядку проведення закупівель товарів, робіт і послуг, необхідних для подолання Covid-19, та розслідувати факти зловживань та/або неналежного виконання обов’язків керівництвом академії та її підприємств.

Зазначимо, що проект постанови за авторством самого Гунька був поданий ще у березні 2021 року і з тих пір чотири рази перероблявся. Загалом минулого року керівництво НААН та її підприємств, зокрема безпосередньо президент академії Ярослав Гадзало, стали фігурантами новин щодо цілої низки кримінальних справ.

Принаймні одна з них, яка тяглася ще з 2017 року - проти колишнього директора Інституту агроекології та природокористування Ореста Фурдичка - завершилася обвинувальним вироком: функціонеру НААН дали вісім років тюрми.