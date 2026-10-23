Shein віддасть $100 млн для врегулювання розслідування скарг покупців у США – Reuters

Китайський онлайн-ритейлер Shein Shein погодився виплатити $100 млн для врегулювання розслідування Федеральної торгової комісії США (FTC). Справа стосується затримок поставок та скарг покупців. Сума угоди дорівнює 44% прибутку компанії за другий квартал.

Як пише Dilo, про це повідомляє Reuters, з посиланням на власні джерела.

Суть скарг та позиція компанії

У період із січня 2020 року по червень 2026 року споживачі подали понад 12 000 скарг на покупки в Shein на загальну суму понад $11 млн. Покупці повідомляли до FTC та Better Business Bureau, що не отримали посилок, позначених як доставлені, а служба підтримки компанії не вирішила проблеми.

"Досягли конструктивного результату з Федеральною торговою комісією", — повідомили в Shein, але від коментарів відмовилися, пообіцявши оприлюднти більше інформації згодом.

У липні Shein попередила в документах для первинного публічного розміщення акцій (IPO) у Гонконзі, що розслідування у США може призвести до значних штрафів.

Фінансові проблеми та інші штрафи

Компанія також перебуває під розслідуванням Європейської комісії через незаконні товари на її торговельному майданчику.

За даними аналітиків Jefferies, у вересні кількість завантажень застосунку Shein на десяти ринках зменшилася на 42% порівняно з тим самим місяцем попереднього року. Акції компанії також втратили 22% від ціни лістингу 1 вересня на тлі занепокоєння інвесторів щодо впливу європейських зборів на посилки електронної комерції.

Нагадаємо, торік Франція оштрафувала онлайн-ритейлер Shein на 150 мільйонів євро (приблизно $176 млн) за порушення правил використання файлів cookie. Компанія не погоджується з рішенням та заявила, що подасть апеляцію.