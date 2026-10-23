Shein отдаст $100 млн для урегулирования расследования жалоб покупателей в США – Reuters

Китайский онлайн-ритейлер Shein Shein согласился выплатить $100 млн для урегулирования расследования Федеральной торговой комиссии США (FTC). Дело касается задержек поставок и жалоб покупателей. Сумма сделки равняется 44% прибыли компании за второй квартал.

Как пишет Dilo, об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.

Сущность жалоб и позиция компании

В период с января 2020 года по июнь 2026 года потребители подали более 12 000 жалоб на покупки в Shein на общую сумму более $11 млн. Покупатели сообщали FTC и Better Business Bureau, что не получили посылок, обозначенных как доставленные, а служба поддержки компании не решила проблему.

"Достигли конструктивного результата с Федеральной торговой комиссией", - сообщили в Shein, но от комментариев отказались, пообещав обнародовать больше информации впоследствии.

В июле Shein предупредила в документах для первоначального публичного размещения акций (IPO) в Гонконге, что расследование в США может привести к значительным штрафам.

Финансовые проблемы и другие штрафы

Компания также находится под расследованием Европейской комиссии по незаконным товарам на ее торговой площадке.

По данным аналитиков Jefferies, в сентябре количество загрузок приложения Shein на десяти рынках уменьшилось на 42% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года. Акции компании также потеряли 22% от цены листинга 1 сентября на фоне беспокойства инвесторов по поводу влияния европейских сборов на посылки электронной коммерции.

Напомним, в прошлом году Франция оштрафовала онлайн-ритейлер Shein на 150 миллионов евро (около $176 млн) за нарушение правил использования файлов cookie. Компания не согласна с решением и заявила, что подаст апелляцию.