Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,37

+0,01

EUR

48,20

+0,03

Наличный курс:

USD

41,35

41,27

EUR

48,35

48,20

Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Франция оштрафовала Shein на 150 млн евро из-за ненадлежащего использования файлов cookie: что известно

Шейн
Shein был оштрафован во Франции. / Википедия

Франция оштрафовала онлайн-ритейлер Shein на 150 миллионов евро (приблизительно $176 млн) за нарушение правил использования файлов cookie. Компания не согласна с решением и заявила, что подаст апелляцию.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Reuters.

Согласно расследованию, проведенному Национальной комиссией по информатике и свободам (CNIL), вебсайт Shein незаконно размещал файлы cookie на устройствах пользователей, даже если те отказывались от них. Эти файлы, позволяющие отслеживать поведение пользователей и показывать им таргетированную рекламу, считаются персональными данными в соответствии с регламентом Евросоюза GDPR, устанавливающим правила защиты персональных данных физических лиц и регулирующими процесс их сбора, обработки и хранения.

CNIL заявила, что Shein "проигнорировал несколько обязательств", в частности, не уважал выбор пользователей и не предоставлял им полную информацию. Большой масштаб деятельности компании во Франции (12 миллионов посетителей ежемесячно) также повлиял на размер штрафа.

В Shein решительно не согласны с этим решением и уже заявили, что подадут апелляцию.

"Мы считаем штраф абсолютно непропорциональным, учитывая характер возможных проблем, наше текущее полное соблюдение требований и принятые нами проактивные корректирующие меры", – говорится в заявлении ритейлера.

Компания, основанная в Китае со штаб-квартирой в Сингапуре, считает, что размер штрафа "выглядит скорее политически мотивированным, чем результатом справедливого и сбалансированного правоприменения".

Этот инцидент стал очередным ударом для Shein, который сталкивается с критикой во Франции. Местные политики выступили за законопроект, способный запретить рекламу компаний быстрой моды. Штраф в 150 миллионов евро составляет около 2% от дохода Shein в Европе за 2023 год.

Напомним, в мае Shein снизил розничные цены в США на фоне деэскалации торговой войны между Вашингтоном и Пекином. Средняя стоимость 98 товаров на сайте маркетплейса в среду составила 5,56 долларов, что примерно на 13% меньше пикового значения 7 мая в 6,38 долларов.

Автор:
Татьяна Ковальчук