Франция оштрафовала Shein на 150 млн евро из-за ненадлежащего использования файлов cookie: что известно

Франция оштрафовала онлайн-ритейлер Shein на 150 миллионов евро (приблизительно $176 млн) за нарушение правил использования файлов cookie. Компания не согласна с решением и заявила, что подаст апелляцию.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Reuters.

Согласно расследованию, проведенному Национальной комиссией по информатике и свободам (CNIL), вебсайт Shein незаконно размещал файлы cookie на устройствах пользователей, даже если те отказывались от них. Эти файлы, позволяющие отслеживать поведение пользователей и показывать им таргетированную рекламу, считаются персональными данными в соответствии с регламентом Евросоюза GDPR, устанавливающим правила защиты персональных данных физических лиц и регулирующими процесс их сбора, обработки и хранения.

CNIL заявила, что Shein "проигнорировал несколько обязательств", в частности, не уважал выбор пользователей и не предоставлял им полную информацию. Большой масштаб деятельности компании во Франции (12 миллионов посетителей ежемесячно) также повлиял на размер штрафа.

В Shein решительно не согласны с этим решением и уже заявили, что подадут апелляцию.

"Мы считаем штраф абсолютно непропорциональным, учитывая характер возможных проблем, наше текущее полное соблюдение требований и принятые нами проактивные корректирующие меры", – говорится в заявлении ритейлера.

Компания, основанная в Китае со штаб-квартирой в Сингапуре, считает, что размер штрафа "выглядит скорее политически мотивированным, чем результатом справедливого и сбалансированного правоприменения".

Этот инцидент стал очередным ударом для Shein, который сталкивается с критикой во Франции. Местные политики выступили за законопроект, способный запретить рекламу компаний быстрой моды. Штраф в 150 миллионов евро составляет около 2% от дохода Shein в Европе за 2023 год.

Напомним, в мае Shein снизил розничные цены в США на фоне деэскалации торговой войны между Вашингтоном и Пекином. Средняя стоимость 98 товаров на сайте маркетплейса в среду составила 5,56 долларов, что примерно на 13% меньше пикового значения 7 мая в 6,38 долларов.