ЕС планирует ввести сбор в размере 2 евро за обработку бюджетных посылок от Shein и Temu

Европейский Союз готовится ввести сбор в размере 2 евро за обработку малоценных посылок, поступающих с онлайн-платформ, таких как Shein и Temu. Это связано с трудностями управления большим объемом дешевых товаров, активно покупаемых европейскими потребителями через интернет.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Reuters.

ЕС планирует сбор 2 евро за низкоценные посылки

Новый сбор призван урегулировать поток посылок и снизить нагрузку на логистические системы ЕС.

В 2024 году таможенные органы ЕС обработали около 4,6 млрд онлайн-посылок с невысокой ценой, преимущественно из Китая, что вдвое больше, чем в прошлом.

Еврокомиссия предлагает ввести сбор в 2 евро за обработку таких грузов, чтобы покрыть расходы по контролю и обеспечению безопасности. Налог должен быть одобрен правительствами ЕС и Европарламентом. Расходы лягут на интернет-продавцов, таких как Alibaba, Shein и Temu, а не на покупателей.

Еврокомиссия предлагает взимать 2 евро за посылки, доставленные непосредственно клиентам, и 50 центов за посылки, проходящие через склады в ЕС.

Реакция игроков рынка

Франция уже поддержала эту идею. Alibaba, Shein и Temu не предоставили комментарии относительно планов ЕС ввести сбор за бюджетные посылки.

Министерство иностранных дел Китая призвало Евросоюз обеспечить справедливые и прозрачные условия для китайских компаний.

Интернет-ритейлер Zalando, работающий в 25 европейских странах, поддерживает идею введения сбора за обработку посылок, но требует ускорить отмену беспошлинного порога в 150 евро.

Заместитель управляющего директора немецкой ассоциации розничной торговли HD E, Стефан Тромп, считает, что сбор поможет снизить недобросовестную конкуренцию со стороны платформ, таких как Temu, но лимит на беспошлинные посылки должен быть отменен.

Польская компания Allegro тоже поддерживает введение сбора, но подчеркивает, что важны детали его внедрения. В частности, сниженный сбор в 50 центов за обрабатываемые на складах в ЕС посылки может дать преимущество крупным международным игрокам, тогда как малый бизнес будет вынужден платить полный сбор в 2 евро.

Крупнейший европейский ритейлер быстрой моды Inditex (владелец Zara) отказался от комментариев по поводу нового собрания, но генеральный директор Оскар Гарсия Масейрас ранее выразил поддержку отмене беспошлинного лимита, чтобы создать равные условия для всех участников рынка.

Shein и Temu смещают фокус на Европу

В апреле Shein и Temu значительно увеличили рекламные расходы в Европе, особенно во Франции и Великобритании – Shein на 35%, Temu соответственно на 40% и 20%. Это связано со сложностями на американском рынке из-за отмены правила de minimis, что раньше позволяло беспошлинный ввоз товаров до 800 долларов. Активная реклама в ключевых странах ЕС помогает компаниям сберечь продажи и компенсировать потери в США.

По информации Promodo, Shein также активно расширяет свое присутствие на украинском рынке, начав выкупать рекламные слоты у Google и запускать рекламу в Facebook. Это часть стратегии компании, которая после проблем в США из-за тарифов увеличивает свою активность на новых и уже существующих рынках.

Что известно о Shein

Shein – это китайский онлайн-ритейлер, специализирующийся на быстрой моде. Основан в 2008 году, сначала он продавал только свадебные платья, а затем расширил ассортимент на женскую одежду, косметику, обувь и аксессуары.

Отмечается очень быстрым производством – новые модели добавляются на сайт еженедельно, а срок производства составляет всего 7 дней.

Shein активно использует маркетинг в соцсетях, сотрудничая с блоггерами и знаменитостями. Благодаря низким ценам и большому ассортименту, компания приобрела популярность среди молодежи.

Она работает в 220 странах, предлагая товары по доступным ценам, часто значительно дешевле конкурентов. В 2020 году выручка Shein составила $10 млрд.

Компания использует инновационную бизнес-модель, выпуская продукцию малыми партиями и увеличивая количество товаров только по популярности, что помогает снижать издержки и избегать излишних запасов.

Что известно о Temu

Temu – это китайский маркетплейс, где можно совершать онлайн-покупки. Платформа была запущена в сентябре 2022 года и имеет схожий формат с другими китайскими платформами, такими как AliExpress или Shein.

Temu принадлежит компании электронной коммерции Pinduoduo (PDD Holdings), основатель которой Колин Хуанг ранее работал на руководящих должностях в Google и Microsoft. Хотя с 2021 года он не возглавляет Pinduoduo, он все еще владеет 25% акций компании и входит в тройку самых богатых людей Китая.

Temu вышел на американский рынок в 2022 году, а на европейский – в апреле 2023 года. Уже в июне того же года месячный оборот платформы достиг 1 млрд долларов.