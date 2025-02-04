Кто такой Колин Хуан, заработавший $40 миллиардов: интересные факты из жизни основателя Temu

Колин Хуан, известный также как Хуан Чжэн (Colin Huang Zheng), является основателем китайской e-commerce платформы Pinduoduo (PDD), объединяющей около 750 миллионов активных пользователей ежемесячно. PDD Holdings принадлежит также известный в Украине маркетплейс Temu. По состоянию на конец января 2025 года состояние Колина Хуана оценивалось в $39,5 миллиарда, что делает его одним из самых богатых людей в Китае.

Состояние создателя PDD и Temu

В августе 2024 года Колин Хуан стал самым богатым человеком в Китае с состоянием в 46,9 миллиарда долларов и удерживал эту позицию около двух недель, пока акции гиганта электронной коммерции, зарегистрированные на Nasdaq, не упали почти на 30% за один день.

Это сократило чистый капитал Хуана до 35,2 млрд долларов. После потери более 14 миллиардов, Хуан уступил первенство по состоянию Чжуну Шаньшаню, создателю и владельцу компании по производству бутылированной воды Nongfu Spring, находившемуся на первой строчке рейтинга с апреля 2021 года и ныне имеющему 47,3 млрд долларов. В мировом рейтинге самых богатых людей Bloomberg Колин Хуан занимает 26 позицию.

Как пишет Вloomberg, большинство состояния Хуана приходится на его 25% акций Pinduoduo, китайского оператора электронной коммерции. Согласно отчету компании в мае 2022 года, шанхайская компания, известная как PDD, тогда имела 751 миллион активных пользователей ежемесячно (последние открытые данные).

Согласно годовому отчету за 2023 год, он владеет акциями через две холдинговые компании, расположенные на Британских Виргинских островах, — Walnut Street Investment и Walnut Street Management.

По состоянию на 3 февраля состояние Хуана составило 39,4 млрд долларов.

Ключевые факты о Колине Хуане

Личная жизнь. Колин Хуан родился в 1980 году в Ханчжоу, городе, который сейчас ассоциируется с китайским технологическим бумом. Вырос в небогатой семье. Его родители были фабричными рабочими, и, как и многие дети в Китае того времени, он столкнулся с тяжелыми реалиями общества. Однако, из-за высоких способностей к обучению (особенно математике и естественным наукам) в возрасте 12 лет он поступил в престижную Ханчжоускую школу. После окончания учебы в Университете Чжэцзян продолжил обучение в США в Университете Висконсин-Мэдисон, где получил степень магистра компьютерных наук.

Образование и карьера в Google. Хуан получил свою первую зарплату в качестве стажера Microsoft и работал в Microsoft Beijing и офисе компании в Редмонде, однако отказался там оставаться. В 2004 году он присоединился к Google в качестве инженера-программиста и менеджера проектов, а также занимался разработкой программного обеспечения и управлением проектами. Работая в Кремниевой долине, он стал частью поколения китайских технических профессионалов, получивших бесценный опыт на Западе, прежде чем возвратиться домой, чтобы применить свои навыки. Хуан работал над некоторыми из важнейших проектов Google, в частности, над поисковыми алгоритмами. В 2006 году был частью команды, основавшей Google China.

Предпринимательская деятельность. В 2007 году Хуан основал свой первый бизнес – e-commerce сайт Ouku.com, специализировавшийся на продаже электроники и мобильных телефонов. После продажи этого бизнеса в 2010 году он создал Leqi, компанию, помогавшую предприятиям продвигать свои услуги на платформах, таких как Taobao и JD.com. Он также был вовлечен в создание игровой компании, предлагавшей ролевые игры через WeChat.

Основание Pinduoduo. В 2015 году Хуан привлек 8 миллионов долларов от группы инвесторов и запустил приложение Pinduoduo (PDD), чтобы помочь объединить две крупнейшие интернет-компании Китая. PDD быстро стала одной из самых больших в Китае. Ее идея была простой, но революционной: платформа, объединяющая социальные сети и онлайн-магазины, позволяя пользователям группироваться вместе, чтобы делать оптовые покупки по сниженным ценам. Чем больше людей присоединится к группе, тем ниже цена для всех участников. Эта уникальная концепция помогла Pinduoduo быстро завоевать популярность среди китайских покупателей, ценящих цену. В 2018 году компания произвела первоначальное публичное размещение акций в США. В 2020 году Хуан покинул пост генерального директора, а в 2021 году – должность председателя совета директоров, чтобы сосредоточиться на исследованиях в области пищевых и биологических наук.

Колин Хуан некоторое время работал в Microsoft и Google / скриншот

Благотворительность. В июле 2020 года Хуан объявил о передаче 2,4% акций Pinduoduo в благотворительный траст для поддержки научных исследований. Он также передал 7,7% акций партнерству Pinduoduo для поддержки научных исследований. В 2021 году Хуан был назван ведущим филантропом в списке филантропии Hurun China после того, как пообещал выделить 1,85 миллиарда долларов США на проекты социальной ответственности и научные исследования. Также Хуан и команда основателей Pinduoduo пожертвовали 100 миллионов (2,37% акций Pinduoduo) благотворительному фонду Starry Night Charitable Trust в поддержку фундаментальных исследований биомедицинской науки, сельского хозяйства и продовольствия.

Хуан сожалеет о потерянной молодости. Миллиардер рассказал, что был слишком целеустремленным и тратил слишком много времени, стремясь быть первым в классе и хорошим учеником. Он добавил, что хотел бы проводить больше времени, будучи непокорным, озорным, "просто наслаждаясь молодостью", которая уже прошла.

Платформа Temu в мире

Temu — одна из самых популярных торговых площадок, известная своими сверхнизкими ценами, принадлежащая PDD Holdings.

Платформа Temu была запущена в 2022 году и зарегистрирована в Бостоне, штат Массачусетс. Она быстро приобрела популярность на рынке электронной коммерции. По состоянию на сентябрь 2023 года Temu насчитывала более 80 миллионов активных пользователей в Соединенных Штатах. В 2023 году объем валового товарооборота платформы достиг $15,1 миллиарда, причем большая часть этого объема была достигнута во второй половине года.

В четвертом квартале 2023 года количество заказов на Temu достигло 170 миллионов, что в 14,8 раза больше по сравнению с 11,5 миллиона в четвертом квартале 2022 года. Средняя стоимость заказа на платформе в четвертом квартале 2023 составила $38,9, что на 62,08% больше по сравнению с предыдущим годом.

В настоящее время только мобильным приложением Temu пользуются более 292 человек ежемесячно, а годовой объем продаж оценивается в 70,8 миллиарда долларов.

В США 185,6 млн пользователей пользуются мобильным приложением Temu, а в ЕС Temu имеет 92 миллиона активных пользователей ежемесячно.

В 2023 году количество загрузок приложения составило 344,01 миллиона в App Store и Google Play. В октябре 2024 года количество загрузок программы Temu во всем мире достигло 484,31 миллиона.

Споры из-за Temu в Украине

Бизнес-модель Temu неоднократно вызывала обеспокоенность по поводу конфиденциальности данных, интеллектуальной собственности, принудительного труда и качества товаров. Однако она остается популярной среди потребителей, в частности в Украине, из-за низких цен и постоянных скидок. Пока неизвестно, сколько украинцев покупают товары на этом маркетплейсе.

Temu вкладывает огромные деньги в рекламу. В 2023-м на раскрутку только в Facebook и Instagram было потрачено 2 млрд долларов. К тому же маркетплейс спамит напоминаниями: если клиент скачал приложение и ввел почтовый ящик, на него ежедневно по несколько раз будут поступать письма с "лучшими предложениями" и "дополнительными скидками".

В начале 2025 года "Укрпочта" объявила о начале стратегического партнерства с Temu и планам открыть новый автоматизированный центр обработки международных посылок, чтобы посылки поступали из Китая быстрее. Под постом руководителя Игоря Смилянского возник спор. СЕО сети "Аврора" Тарас Панасенко отметил, что "Укрпочта" ввозит посылки с Temu в Украину без налогов, и это дискриминация украинских производителей и ритейлеров, уплачивающих все налоги.

Позже глава налогового комитета Рады Даниил Гетманцев подал на регистрацию два законопроекта о налогообложении НДС и пошлиной почтовых отправлений в Украину из иностранных маркетплейсов. В частности, предлагается, что товары, приобретаемые на маркетплейсах или других подобных платформах, подлежат налогообложению НДС независимо от стоимости. В то же время ввозная пошлина из подобных товаров будет браться только в случае, если их стоимость превышает 150 евро. Кроме того, граждане могут получать без налогообложения НДС товары стоимостью до 45 евро при условии, что они направляются по их адресу физлицами без какой-либо оплаты и без коммерческой цели.

В свою очередь Европейская Бизнес Ассоциация поддержала отмену налоговых льгот для импорта товаров до 150 евро с одновременным упрощением порядка растаможки.