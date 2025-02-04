Хто такий Колін Хуан, який заробив $40 мільярдів: цікаві факти з життя засновника Temu

Колін Хуан, відомий також як Хуан Чжен (Colin Huang Zheng), є засновником китайської e-commerce платформи Pinduoduo (PDD), що об'єднує близько 750 мільйонів активних користувачів щомісяця. PDD Holdings також належить відомий в Україні маркетплейс Temu. Станом на кінець січня 2025 року статки Коліна Хуана оцінювалися в $39,5 мільярда, що робить його одним з найбагатших людей у Китаї.

Статки творця PDD і Temu

У серпні 2024 року Колін Хуан став найбагатшою людиною в Китаї зі статками в 46,9 мільярда доларів і утримував цю позицію близько двох тижнів, доки акції гіганта електронної комерції, зареєстровані на Nasdaq, не впали майже на 30% за один день.

Це скоротило чистий капітал Хуана до 35,2 мільярда доларів. Після втрати понад 14 мільярдів, Хуан поступився першістю за статками Чжуну Шаньшаню, творцю і власнику компанії з виробництва бутильованої води Nongfu Spring, який перебував на першому рядку рейтингу з квітня 2021 року і нині має 47,3 млрд доларів. У світовому рейтингу найбагатших людей Bloomberg Колін Хуан займає 26-ту позицію.

Як пише Вloomberg, більшість статків Хуана припадає на його 25% акцій Pinduoduo, китайського оператора електронної комерції. Згідно зі звітом компанії в травні 2022 року, шанхайська компанія, відома як PDD, тоді мала 751 мільйон активних користувачів щомісяця (останні відкриті дані).

Згідно з річним звітом за 2023 рік, він володіє акціями через дві холдингові компанії, розташовані на Британських Віргінських островах, - Walnut Street Investment і Walnut Street Management.

Станом на 3 лютого статки Хуана становили 39,4 млрд доларів.

Ключові факти про Коліна Хуана

Особисте життя. Колін Хуан народився в 1980 році в Ханчжоу, місті, яке зараз асоціюється з китайським технологічним бумом. Виріс в незаможній родині. Його батьки були фабричними робітниками, і, як і багато дітей у Китаї того часу, він зіткнувся з важкими реаліями суспільства. Проте, через високі здібності до навчання (особливо до математики та природничих наук) у віці 12 років він вступив до престижної Ханчжоуської школи. Після завершення навчання в Університеті Чжецзян продовжив навчання у США в Університеті Вісконсин-Медісон, де здобув ступінь магістра комп'ютерних наук.

Освіта та кар'єра в Google. Хуан отримав свою першу зарплату як стажер Microsoft і працював у Microsoft Beijing і офісі компанії в Редмонді, проте відмовився там залишатися. У 2004 році він приєднався до Google як інженер-програміст і менеджер проєктів і займався розробкою програмного забезпечення та керуванням проєктами. Працюючи у Кремнієвій долині, він став частиною покоління китайських технічних професіоналів, які отримали безцінний досвід на Заході, перш ніж повернутися додому, щоб застосувати свої навички. Хуан працював над деякими з найважливіших проєктів Google, зокрема над пошуковими алгоритмами. В 2006 році був частиною команди, яка заснувала Google China.

Підприємницька діяльність. У 2007 році Хуан заснував свій перший бізнес — e-commerce сайт Ouku.com, який спеціалізувався на продажу електроніки та мобільних телефонів. Після продажу цього бізнесу в 2010 році він створив Leqi, компанію, яка допомагала підприємствам просувати свої послуги на платформах, таких як Taobao та JD.com. Він також був залучений у створення ігрової компанії, яка пропонувала рольові ігри через WeChat.

Заснування Pinduoduo. У 2015 році Хуан залучив 8 мільйонів доларів від групи інвесторів і запустив додаток Pinduoduo (PDD), щоб допомогти об’єднати дві найбільші інтернет-компанії Китаю. PDD швидко стала однією з найбільших у Китаї. Її ідея була простою, але революційною: платформа, яка поєднувала соціальні мережі та онлайн-магазини, дозволяючи користувачам групуватися разом, щоб робити оптові покупки за зниженими цінами. Чим більше людей приєднається до групи, тим нижчою буде ціна для всіх учасників. Ця унікальна концепція допомогла Pinduoduo швидко завоювати популярність серед китайських покупців, які цінують ціну. У 2018 році компанія провела первинне публічне розміщення акцій у США. У 2020 році Хуан залишив посаду генерального директора, а в 2021 році — посаду голови ради директорів, щоб зосередитися на дослідженнях у галузі харчових та біологічних наук.

Колін Хуан певний час працював у Microsoft та Google / скриншот

Благодійність. У липні 2020 року Хуан оголосив про передачу 2,4% акцій Pinduoduo до благодійного трасту для підтримки наукових досліджень. Він також передав 7,7% акцій партнерству Pinduoduo для підтримки наукових досліджень. У 2021 році Хуан був названий провідним філантропом у списку філантропії Hurun China після того, як пообіцяв виділити 1,85 мільярда доларів США на проєкти соціальної відповідальності та наукові дослідження. Також Хуан і команда засновників Pinduoduo пожертвували 100 мільйонів (2,37% акцій Pinduoduo) благодійному фонду Starry Night Charitable Trust на підтримку фундаментальних досліджень у біомедичній науці, сільському господарстві та харчуванні.

Хуан шкодує про втрачену молодість. Мільярдер розповів, що був надто цілеспрямованим і витрачав надто багато часу, прагнучи бути першим у класі та хорошим учнем. Він додав, що хотів би проводити більше часу, будучи непокірним, пустотливим, "просто насолоджуючись молодістю", яка минула.

Платформа Temu у світі

Temu — один з найпопулярніших торговельних майданчиків, відомий своїми наднизькими цінами, що належить PDD Holdings.

Платформа Temu була запущена у 2022 році і зареєстрована у Бостоні, штат Массачусетс. Вона швидко здобула популярність на ринку електронної комерції. Станом на вересень 2023 року Temu мала понад 80 мільйонів активних користувачів у Сполучених Штатах. У 2023 році обсяг валового товарообігу платформи досяг $15,1 мільярда, причому більша частина цього обсягу була досягнута у другій половині року.

У четвертому кварталі 2023 року кількість замовлень на Temu досягла 170 мільйонів, що в 14,8 раза більше порівняно з 11,5 мільйона у четвертому кварталі 2022 року. Середня вартість замовлення на платформі у четвертому кварталі 2023 року становила $38,9, що на 62,08% більше у порівнянні з попереднім роком.

Вacklinko пише, на сьогодні лише мобільним додатком Temu користуються понад 292 людей щомісяця, а річний обсяг продажів оцінюється в 70,8 мільярда доларів.

У США 185,6 млн користувачів користуються мобільним додатком Temu, а у ЄС Temu має 92 мільйони активних користувачів щомісяця.

У 2023 році кількість завантажень додатку становила 344,01 мільйона в App Store і Google Play. У жовтні 2024 році кількість завантажень програми Temu у всьому світі досягла 484,31 мільйона.

Суперечки через Temu в Україні

Бізнес-модель Temu неодноразово викликала занепокоєння щодо конфіденційності даних, інтелектуальної власності, примусової праці та якості товарів. Однак вона залишається популярною серед споживачів, зокрема в Україні, через низькі ціни та постійні знижки. Наразі невідомо, скільки українців купують товари на цьому маркетплейсі.

Temu вкладає величезні гроші в рекламу. У 2023-му на розкручування лише в Facebook та Instagram було витрачено 2 млрд доларів. До того ж маркетплейс спамить нагадуваннями: якщо клієнт завантажив додаток і ввів поштову скриньку, на неї щодня по кілька разів будуть надходити листи з "кращими пропозиціями" і "додатковими знижками".

На початку 2025 року "Укрпошта" оголосила про початок стратегічного партнерства з Temu і плани відкрити новий автоматизований центр оброблення міжнародних посилок, щоб посилки надходили з Китаю швидше. Під дописом керівника Ігоря Смілянського виникла суперечка. СЕО мережі "Аврора" Тарас Панасенко зазначив, що "Укрпошта" ввозить посилки з Temu в Україну без жодних податків, і це є дискримінацією українських виробників та ритейлерів, які сплачують всі податки.

Пізніше голова податкового комітету Ради Данило Гетманцев подав на реєстрацію два законопроєкти про оподаткування ПДВ та митом поштових відправлень в Україну з іноземних маркетплейсів. Зокрема, пропонується, що товари, які купуються на маркетплейсах або інших подібних платформах, підлягають оподаткуванню ПДВ незалежно від вартості. Водночас ввізне мито з подібних товарів буде братися лише в разі, якщо їхня вартість перевищує 150 євро. Крім того, громадяни можуть отримувати без оподаткування ПДВ товари вартістю до 45 євро за умови, що вони надсилаються на їхню адресу фізособами без будь-якої оплати та без комерційної мети.

Своєю чергою Європейська Бізнес Асоціація підтримала скасування податкових пільг для імпорту товарів до 150 євро з одночасним спрощенням порядку розмитнення.