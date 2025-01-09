"Укрпошта" співпрацюватиме з популярним маркетплейсом з Китаю: які переваги для клієнтів

"Укрпошта" оголосила про початок стратегічного партнерства з відомим китайським маркетплейсом TEMU. В рамках цього планують відкрити новий автоматизований центр оброблення міжнародних посилок та намагатися доставляти більшість посилок за 1–2 дні з моменту перетину українського кордону.

Про це повідомив генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський.

Що відомо про співпрацю "Укрпошти" з TEMU

За словами Смілянського, після пілотного проєкту «Укрпошта» доставила більш як 1,5 млн посилок з китайського маркетплейса.

Протягом 1 кварталу 2025 року компанія планує відкрити новий автоматизований центр оброблення міжнародних посилок, який дасть змогу доставляти більш як 90% посилок за 1-2 дні з моменту перетину кордону України.

Як переконує Смілянський, «Укрпошта» є лідером ринку експортних посилок й доставляє понад 60% відправлень з Китаю.

"Наші китайські клієнти досить вибагливі, і комп’ютер вибирає логістичну компанію згідно з якістю та швидкістю доставки. А зазначені цифри свідчать про те, що ми пропонуємо і перше, і друге. А що ж буде після відкриття другого автоматизованого центру!" – підкреслює Смілянський.

Про Temu

Temu — це глобальна компанія електронної комерції, яка з’єднує споживачів із мільйонами бізнес-партнерів, виробників і брендів, допомагаючи людям жити краще. Temu прагне пропонувати доступні товари, щоб допомогти споживачам та бізнес-партнерам реалізовувати свої мрії в інклюзивному середовищі. Компанія почала свою діяльність у США у вересні 2022 року і зараз працює більш ніж у 80 країнах світу.

З моменту запуску в Україні у березні 2024 року Temu пропонує широкий асортимент продукції у понад 200 категоріях — від товарів для дому до електроніки. Завдяки прямому зв’язку клієнтів із виробниками бізнес-модель Temu дозволяє знижувати витрати та усувати неефективність, властиву традиційним ланцюгам постачання.

Нагадаємо, з 1 січня 2025 року "Укрпошта" кардинально змінила підхід до тарифікації пересилання внутрішніх посилок. Вартість відправлення буде залежати не від ваги, а від об'єму коробки, в яку запакована посилка. Вага посилки буде використовуватись виключно для контролю схоронності відправлення, а також для операційних процесів, пов’язаних з особливостями сортування та транспортування посилок.