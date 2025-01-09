"Укрпочта" будет сотрудничать с популярным маркетплейсом из Китая: какие преимущества для клиентов

" Укрпочта " объявила о начале стратегического партнерства с известным китайским маркетплейсом TEMU. В рамках этого планируется открыть новый автоматизированный центр обработки международных посылок и пытаться доставлять большинство посылок за 1–2 дня с момента пересечения украинской границы.

Об этом сообщил генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смилянский.

Что известно о сотрудничестве "Укрпочты" с TEMU

По словам Смелянского, после пилотного проекта "Укрпочта" доставила более 1,5 млн посылок из китайского маркетплейса.

В течение 1 квартала 2025 года компания планирует открыть новый автоматизированный центр обработки международных посылок, который позволит доставлять более 90% посылок за 1-2 дня с момента пересечения границы Украины.

Как утверждает Смелянский, "Укрпочта" является лидером рынка экспортных посылок и доставляет более 60% отправлений из Китая.

"Наши китайские клиенты достаточно требовательны, и компьютер выбирает логистическую компанию согласно качеству и скорости доставки. А указанные цифры свидетельствуют о том, что мы предлагаем и первое, и второе. А что же будет после открытия второго автоматизированного центра!" – подчеркивает Смелянский.

Про Temu

Temu — это глобальная компания электронной коммерции, соединяющая потребителей с миллионами бизнес-партнеров, производителей и брендов, помогая людям жить лучше, чтобы помочь потребителям и бизнес-партнерам реализовывать свои мечты в инклюзивной среде. свою деятельность в США в сентябре 2022 г. и сейчас работает более чем в 80 странах мира.

С момента запуска в Украине в марте 2024 года Temu предлагает широкий ассортимент продукции более чем в 200 категориях — от товаров для дома до электроники. Благодаря прямой связи клиентов с производителями бизнес-модель Temu позволяет снижать издержки и устранять неэффективность, свойственную традиционным цепям снабжения.

Напомним, с 1 января 2025 года " Укрпочта " кардинально изменила подход к тарификации пересылки внутренних посылок. Стоимость отправки будет зависеть не от веса, а от объема коробки, в которую упакована посылка. Вес посылки будет использоваться исключительно для контроля сохранности отправки, а также для операционных процессов, связанных с особенностями сортировки и транспортировки посылок.