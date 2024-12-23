Вес не имеет значения: "Укрпочта" меняет подход к тарифам на посылки

С 1 января 2025 года Укрпочта кардинально изменяет подход к тарификации пересылки внутренних посылок. Стоимость отправки будет зависеть не от веса, а от объема коробки, в которую упакована посылка. Вес посылки будет использоваться исключительно для контроля сохранности отправки, а также для операционных процессов, связанных с особенностями сортировки и транспортировки посылок.

Об этом сообщил гендиректор компании Игорь Смилянский.

По его словам, с 1 января 2025 года "Укрпочта" вводит новые тарифы на доставку посылок.

"Невесомые" тарифы

"Но это будут не простые тарифы. Впервые в истории Укрпочты (а скорее всего и Украины) мы отказываемся от тарифов, которые зависят от веса. Поэтому у нас будут "невесомые" тарифы. Тариф будет зависеть исключительно от объема. Как это происходит у лидеров мирового рынка, таких как FedEx или UPS", — подчеркнул Смелянский.

Он также отметил, что преимуществами таких тарифов является доступность, честность и удобство.

"Мы просмотрели часть тарифов, но самый низкий тариф останется без изменений, а остальные остаются доступными на рынке и дают выбор клиенту, что именно ему или ей нужно: кому надо быстрее, сможет отправить тарифом "Приоритетный", а кому нужно сэкономить (до 50 %+ к ценам конкурентов), может воспользоваться тарифом "Базовый", - заявил гендиректор Укрпочты".

Как будет определяться стоимость отправки?

Как уточняют в "Укрпочте", эти изменения стали возможны благодаря модернизации системы сортировки, которая в 2024 году была полностью автоматизирована.

Сообщается, что отправка внутренних посылок будет производиться по двум тарифным планам: "Базовый" и "Приоритетный" .

Посылки по тарифу "Приоритетный" обрабатываются с ускоренным приоритетом и доставляются в кратчайшие сроки.

Тариф "Базовый" будет самым оптимальным по цене на рынке почтовых перевозок, особенно для клиентов, пересылающих недорогие товары.

Стоимость будет зависеть от объема коробки, в которую упакована посылка. "Укрпочта" будет применять единый тариф по объему вне зависимости от веса посылки. Максимальная масса посылки должна составлять до 30 кг. Посылки свыше 30 кг перевозятся на паллетах в соответствии с тарифами на паллетные перевозки.

Объем упаковки рассчитывается в кубических сантиметрах путём умножения длины, ширины и высоты коробки. Проще говоря, что бы вы ни положили в коробку, вес не повлияет на стоимость посылки. А рассчитать тариф можно самостоятельно с помощью простой линейки.

Какие преимущества получают клиенты?

В "Укрпочте" уверяют, что благодаря автоматизированным сортировочным линиям посылки будут доставляться быстрее, а риски потерь или ошибок, которые возможны при ручной сортировке, минимизированы.

"Теперь не нужно платить за 10 кг, когда посылка весит всего 3 кг, или за 30 кг, когда она весит всего 11 кг. В Укрпочте в отличие от других операторов существует восемь уровней тарифов, чтобы клиенты не переплачивали лишнее. Тарифы Укрпочты остаются самыми оптимальными на рынке, а новый подход к тарификации сделает их еще более выгодными для клиентов. Самый низкий тариф при этом Укрпочта оставляет без изменений и с 1 января 2025 года", - говорится в сообщении компании.

"Заметим, "Укрпочта" в связи с переходом на автоматизированную сортировку с 1 ноября обновила стандарты упаковки для отправок".

