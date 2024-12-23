Вага не має значення: "Укрпошта" змінює підхід до тарифів на посилки

З 1 січня 2025 року Укрпошта кардинально змінює підхід до тарифікації пересилання внутрішніх посилок. Вартість відправлення буде залежати не від ваги, а від об'єму коробки, в яку запакована посилка. Вага посилки буде використовуватись виключно для контролю схоронності відправлення, а також для операційних процесів, пов’язаних з особливостями сортування та транспортування посилок.

Про це повідомив гендиректор компанії Ігор Смілянський.

За його словами, з 1 січня 2025 року "Укрпошта" вводить нові тарифи на доставку посилок.

"Невагомі" тарифи

"Але це будуть не прості тарифи. Вперше в історії Укрпошти (а скоріш за все й України) ми відмовляємось від тарифів, які залежать від ваги. Так – повністю. Тож в нас будуть "невагомі" тарифи. Тариф буде залежати виключно від об’єму. Як це відбувається у лідерів світового ринку, таких як FedEx чи UPS. Увага – не від об’ємної ваги, а лише від об’єму", - наголосив Смілянський.

Він також підкреслив, що перевагами таких тарифів є доступність, чесність та зручність .

"Ми переглянули частину тарифів, але найнижчий тариф залишиться без змін, а решта залишаються найдоступнішими на ринку і дають вибір клієнту, що саме йому чи їй потрібно: кому треба швидше, зможе відправити тарифом "Пріоритетний", а кому треба заощадити (аж до 50%+ до цін конкурентів),може скористатись тарифом "Базовий". Ціна фіксована і її легко порахувати з нашими коробками (ціни на які будуть вдвічі дешевші за конкурентів, а пакети безкоштовно) або своїми, тут вам треба буде лише лінійка. Думаю, вона у вас точно є. Тож платите лише за той об’єм, який відправляєте", - зауважив гендиректор "Укрпошти".

Як визначатиметься вартість відправлення?

Як уточнюють в "Укрпошті", ці зміни стали можливими завдяки модернізації системи сортування, яка у 2024 році була повністю автоматизована.

Повідомляється, що відправлення внутрішніх посилок здійснюватиметься за двома тарифними планами: "Базовий" і "Пріоритетний".

Посилки за тарифом "Пріоритетний" обробляються з пришвидшеним пріоритетом та доставляються у найкоротші терміни.

Тариф "Базовий" буде самим оптимальним за ціною на ринку поштових перевезень, особливо для клієнтів, які пересилають недорогі товари.

Вартість буде залежати від об'єму коробки, в яку запакована посилка. "Укрпошта" застосовуватиме єдиний тариф за об’єм незалежно від ваги посилки. Максимальна вага посилки має складати до 30 кг. Посилки понад 30 кг перевозяться на палетах відповідно до тарифів на палетні перевезення.

Об'єм упаковки розраховується в кубічних сантиметрах шляхом множення довжини, ширини та висоти коробки. Простіше кажучи, що б ви не поклали у коробку, вага не вплине на вартість посилки. А розрахувати тариф можливо за допомогою простої лінійки.

Які переваги отримують клієнти?

В "Укрпошті" запевняють, що завдяки автоматизованим сортувальним лініям, посилки будуть доставлятися швидше, а ризики втрат чи помилок, які можливі при ручному сортуванні, мінімізовані.

"Тепер не треба платити за 10 кг, коли посилка важить всього 3 кг, чи за 30 кг, коли вона важить всього 11 кг. В Укрпошті на відміну від інших операторів існує вісім рівнів тарифів, щоб клієнти не переплачували зайве. Тарифи Укрпошти залишаються найоптимальнішими на ринку, а новий підхід до тарифікації зробить їх ще вигіднішими для клієнтів. Найнижчий тариф при цьому Укрпошта залишає без змін і з 1 січня 2025 року. Водночас для того, щоб відправляти в нашій новій тарі було приємно, тариф на пакування вдвічі нижче за конкурентів", - йдеться у повідомленні компанії.

"Зауважимо, "Укрпошта" у зв’язку з переходом на автоматизоване сортування з 1 листопада оновила стандарти пакування для відправлень.

