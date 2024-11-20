Посилка доїжджає за один день: "Укрпошта" відкрила ще чотири автоматизовані сортувальні центри

"Укрпошта" продовжує розширювати мережу своїх логістичних комплексів на заході України. Крім Мукачева, автоматичні сортувальні центри запрацювали ще в чотирьох містах: у Івано-Франківську, Львові, Луцьку та Рівному.

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Про це повідомив гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський.

"Тепер Західний регіон України працює в цільовій моделі. А в цілому по Україні вже відкрито або працює в тестовому режимі 18 з 23 запланованих автоматизованих сортувальних центрів. До кінця грудня будуть відкриті всі 23", - наголосив Смілянський.

За його словами, тепер посилка доїжджає за один день з Рівного до села на Одещині чи з Мукачево до Краматорська.

Смілянський нагадав, що "Укрпошта" збирається повністю перейти на автоматизоване сортування посилок, через що компанія впровадила сучасні стандарти пакування.

"Так, ще безумовно є помилки і те, над чим працювати, про що відверто поспілкувались з клієнтами. Почули, що маємо виправити перш за все. Але, як сказали самі клієнти – "було і стало" це, як кажуть в Одесі,"дві великі різниці"", - підкреслив Смілянський.

Додамо, у червні "Укрпошта" відкрила в Одесі новий автоматизований логістичний термінал з двома сортувальними лініями.

Нагадаємо, "Укрпошта" ухвалила рішення про збереження тарифів на доставку, як мінімум, до кінця 2024 року.