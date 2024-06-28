Компанія "Укрпошта" запустила в Одесі новий автоматизований логістичний термінал з двома сортувальними лініями.

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Про це повідомив голова Одеської ОДА Олег Кіпер.

Він зазначив, що лише одна сортувальна лінія може обробляти понад 150 тис. посилок на добу - це у 8 разів більше, ніж працівники "Укрпошти" вручну обробляли раніше.

Також повідомляється, що у новому логістичному терміналі в Одесі відбуватиметься сортування посилок на понад 700 відділень. Окрім Одеської області, він перекриватиме ще 2 області півдня України: Миколаївську та Херсонську.

При цьому у хабі працюватимуть 140 співробітників.

"І це, навіть попри допомогу машин, дуже непроста фізична та розумова робота", - зауважує Кіпер.

Нагадаємо, у лютому "Укрпошта" завершила встановлення автоматизованих сортувальних ліній на логістичному терміналі у Києві. Нове обладнання дозволяє обробляти 18 тисяч посилок за одну годину, або ж близько 400 тисяч відправлень на добу.

Впродовж першого півріччя "Укрпошта" анонсувала автоматизацію потужностей ще у шести сортувальних терміналах в Дніпрі, Києві, Львові, Одесі, Харкові та Хмельницькому.

"Укрпошта" планує збільшити вдвічі обсяги доставки посилок

Гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський повідомив, що кількість відправлених посилок торік виросла на 40% і цьогоріч має зрости на 50%.

Також "Укрпошта" планує розширити мережу сортувальних центрів, відкривши 18 нових протягом наступних 4 місяців.

Крім того, у планах компанії - розширення кількості відділень, особливо в Києві, Одесі та Дніпрі.

"Ми маємо відкрити десь 300 відділень, щоб покриття стало таке, як ми хочемо", – зауважив Смілянський.

Також "Укрпошта" оголосила про плани щодо відкриття вантажних відділень по всій Україні. Вже у 2024 році в обласних центрах запрацює 41 таке відділення, а перше вже відкрилося у Харкові.