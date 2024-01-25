"Укрпошта" анонсувала розбудову мережі вантажних відділень

"Укрпошта" оголосила про плани щодо відкриття вантажних відділень по всій Україні. Вже у 2024 році в обласних центрах запрацює 41 таке відділення. А перше вже відкрилося у Харкові за адресою: проспект Героїв Харкова, 118.

Про це повідомили у пресслужбі "Укрпошти".

"Аналізуючи запити клієнтів і партнерів та попит на послуги, компанія вирішила запровадити проєкт вантажних відділень, які б зосереджувалися на прийманні та видачі відправлень. Жодних черг, зумовлених сплатою комунальних чи будь-яких інших рахунків та отриманням пенсій, — лише швидкість та якість. Нововведення передусім позбавить зайвих клопотів українських підприємців, обсяги відправлень яких значні", - наголосили в компанії.

Згідно повідомлення, у вантажних відділеннях будуть доступні:

надсилання й відправлення посилок (по Україні та світу) вагою до 30 кг з максимальною стороною 200 см;

післяплата за товари;

купівля паковання.

Також у перспективі розглядається підвищення вагових критеріїв чи робота без вагових обмежень.

В "Укрпошті" відзначають, що у вантажні відділення вже переформатовано 13 об'єктів у Харкові, Одесі, Хмельницькому та Чернівцях, які розташовані на базарах.

Крім того, протягом року запрацює 41 нове вантажне відділення в обласних центрах країни. Згодом мережа охопить і інші ключові міста України з чисельністю населення 80+ тисяч.

У вантажних відділеннях передбачається фронт-лінія для приймання дрібних відправлень та рампа з можливістю під’їзду 5- й 10-тонних вантажівок.

"Клієнти хочуть отримувати якісний сервіс, тож ринок спрямовує, куди рухатися попри всі труднощі воєнного часу. "Укрпошта" запускає вантажні відділення, максимально адаптовані до приймання й видачі великих обсягів відправлень. Для суттєвого прискорення логістичних процесів передбачено контейнерний обмін. До того ж нововведення дасть змогу розвантажити інші відділення та акцентуватися там на соціальних послугах", — прокоментував заступник генерального директора "Укрпошти" з розвитку мережі Йосип Борнак.

Ознайомитися з графіками роботи відділень можна на сайті.

Нагадаємо, з 1 лютого "Укрпошта" доставлятиме ліки на деокуповані та прифронтові території. Як зазначили в Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, така ініціатива дозволить розв’язати проблему доступних ліків на 100% території України вже у першій половині 2024 року.