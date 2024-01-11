Переломили негативний тренд: в "Укрпошті" похвалились досягненнями за 2023 рік

У 2023 році чистий дохід від реалізації товарів та послуг "Укрпоштою" склав 11,9 млрд грн, що на 19% більше, ніж у 2022 році з показником доходу у 10 млрд грн.

Як повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури, про це розповів генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський.

Очікується, що у 2024 році відбудеться збільшення доходу до 14,1 млрд грн.

Інфографіка: Міністерство інфраструктури / Facebook

"У 2023 році кількість відправлених посилок виросла на 40%. Також варто сказати про 15 мільйонів посилок, які "Укрпошта" та "Укрзалізниця" - Ukrzaliznytsia перевезли разом – це зручна і дієва колаборація двох державних компаній", - зазначив голова "Укрпошти".

Він додав, що великим досягненням воєнного часу загалом є налагодження авіасполучення з США. Це важливо для підприємців, адже навіть під час повномасштабної війни понад 1 млн українських товарів успішно реалізовуються на американських маркетплейсах.

Інфографіка: Міністерство інфраструктури / Facebook

"Важливим для багатьох процесів стало акцептування кредитних угод з Європейським банком реконструкції та розвитку на суму €63 млн та Європейським Інвестиційним Банком на суму €30 млн", - підкреслив Смілянський.

Крім того, голова "Укрпошти" розповів про роботу пересувних відділень і відзначив їх важливість в умовах воєнного часу.

"Такі відділення дають нам можливість доставляти необхідні виплати, товари та посилки на прифронтові території. Наразі маємо понад 1800 таких відділень. Завдяки ним, зокрема, стає можливим швидко розгортати відділення на звільнених територіях і відновлювати роботу там. Це важливо у тому числі для виплати пенсій, а також оплати комунальних послуг. Саме через "Укрпошту" наразі проходить 20% операцій з комунальними платежами», – зазначив Ігор Смілянський.

Інфографіка: Міністерство інфраструктури / Facebook

У міністерстві додали, що одним з основних напрямків роботи на 2024 рік Ігор Смілянський визначив цифровізацію. За словами генерального директора "Укрпошти", 100% українських міст та сіл у наступному році планується охопити цифровими послугами. Йде завершення розробки відповідного програмного забезпечення.

Інфографіка: Міністерство інфраструктури / Facebook

Крім того, планується, що у 2024 році 100% посилок користувачів будуть сортуватися автоматично, за допомогою роботизованих сортувальних ліній, що має суттєво вплинути на якість та швидкість доставки. Також у планах закінчити процес з переходу на "безпаперовий" формат роботи компанії.

Раніше повідомлялося, що з 1 лютого "Укрпошта" доставлятиме ліки на деокуповані та прифронтові території. Для цього планується надання компанії ліцензії на продаж лікарських засобів в існуючих поштових стаціонарних або мобільних відділеннях.

Така ініціатива дозволить розв’язати проблему доступних ліків на 100% території України вже у першій половині 2024 року.

Додамо, що у грудні 2023 року "Укрпошта" вперше з 2002 року прийняла міжнародну пошту для транспортування вантажними залізничними вагонами. Це нововведення стало можливим завдяки співпраці з "Укрзалізницею", словацькою компанією Interport та Національною поштою Естонії Omniva. Остання є ключовим транзитним партнером "Укрпошти" для доставки посилок зі світових маркетплейсів, зокрема китайських онлайн-магазинів.