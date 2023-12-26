"Укрпошта" вперше з 2002 року доставила міжнародні посилки із-за кордону в Україну залізницею

Починаючи з 2002 року, "Укрпошта" вперше прийняла міжнародну пошту для транспортування вантажними залізничними вагонами. Це нововведення стало можливим завдяки співпраці з "Укрзалізницею", словацькою компанією Interport та Національною поштою Естонії "Omniva". Остання є ключовим транзитним партнером "Укрпошти" для доставки посилок зі світових маркетплейсів, зокрема китайських онлайн-магазинів.

Про це повідомила пресслужба "Укрпошти".

Як йдеться у повідомленні, з урахуванням блокади більшості автомобільних пунктів пропуску на кордонах із Польщею та Словаччиною, а також зі збільшенням черг на залишених відкритими пунктах перепуску, використання залізниці дозволяє "Укрпошті" перетинати кордон, навіть у ситуаціях форс-мажорного характеру. Також це дозволить забезпечити доставку підвищених обсягів після сезонних розпродажів на міжнародних торгівельних майданчиках. У порівнянні з автомобільними маршрутами, при доставці залізницею посилки долають кордон всього за 1 добу.

В першій пробній доставці залізницею, "Omniva" та "Укрпошта" сумісно доставили 3 вагони із практично 80 тисячами посилок клієнтів зі світових маркетплейсів, які вже мчать до своїх одержувачів в Україні. Нове транспортне рішення дозволить компаніям не залежати від ситуації на кордоні і доставляти будь-які обсяги посилок клієнтів "Укрпошти".

Раніше повідомлялося, що з 9 квітня 2022 року "Укрпошта" після перерви в 21 рік відновила залізничну доставку посилок по Україні. За словами гендиректора "Укрпошти" Ігоря Смілянського, нову послугу створили спеціально для волонтерів, щоб вони могли швидко та у великих обсягах пересилати відправки Україною.

Додамо, що через блокаду деяких пунктів пропуску на кордоні українські поштові оператори зіткнулися з підвищенням вартості транспортування товарів й вимушеною зміною термінів доставки. В "Укрпошті" зазначили, що ситуація з протестами значно вплинула на вартість транспортування для компанії і зменшила кількість автівок, доступних для міжнародних перевезень. Однак державний оператор доставляє товари не лише через Польщу, а й через Угорщину, Румунію та Молдову. При цьому розглядалося використання залізничних маршрутів для доставки відправлень. У компанії вважають, що це позитивно вплине на ситуацію.