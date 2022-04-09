"Укрпошта" після 21-річної перерви відновила залізничну доставку посилок

Держпідприємство "Укрпошта" після 21 року перерви відновлює доставку відправлень залізницею.

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Як повідомляє прес-служба "Укрзалізниці", з 9 квітня поштові вагони доставлятимуть пошту зі Львова, Одеси, Харкова, Дніпра до Києва та назад.

Загалом планується ввести в експлуатацію 14 залізничних поштових вагонів.

За інформацією УЗ, насамперед у поштових вагонах перевозитимуться гуманітарні вантажі, які відправляють волонтери. Прийом гуманітарних вантажів не проводиться у всіх відділеннях Укрпошти, а лише у поштамтах, розташованих поряд із центральними залізничними вокзалами.

З 9 квітня гуманітарний вантаж можна оформити до відправлення у відділенні міста Львів №79023 за адресою пл. Палацова, 1. Наступного тижня надіслати гуманітарні вантажі можна буде з Києва (відділення 02505), Дніпра (відділення 49501), Одеси (відділення 65501) та Харкова. Оформити надсилання можна буде в особистому кабінеті.

В УЗ зазначають, що відправлення здійснюється з 5 міст, але адресувати посилку можна до будь-якого населеного пункту, де є працююче відділення "Укрпошти".

Як заявив гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський, нову послугу створили спеціально для волонтерів, щоб вони могли швидко та у великих обсягах пересилати відправки Україною.

За словами Смілянського, попри те, що "Укрпошта" досить швидко налагодила логістику в умовах війни, через велику кількість блокпостів та бойових дій, а також їх наслідки у вигляді замінованих доріг та пошкоджених мостів доставка відправлень автошляхами затягується.

"Водночас, у нас збільшується кількість завдань – крім посилок ми розвозимо гуманітарну допомогу, допомагаємо з релокацією підприємств, і щоб робити це все, ми шукаємо варіанти посилити нашу логістичну мережу. Тому доставка залізницею – це необхідне та своєчасне рішення, щоб ми мали додаткові способи доставляти поштові відправлення, насамперед гуманітарні, у яких велика потреба. Тому ми повертаємось до цього виду доставки", – розповів генеральний директор.

Вартість однієї відправки вагою до 30 кг та довгою стороною до 70 см – 25 грн. При цьому сплата за рахунок одержувача неможлива.

"Це мінімальна вартість, яка піде на підготовку та обслуговування поштового вагона. Проте, якщо у волонтерів поки що немає можливості сплатити вартість посилок, вони все одно прийматимуться до відправлення. Про безплатне відправлення потрібно повідомити оператора – його вартість покриватиметься за рахунок залучення коштів благодійних фондів", – повідомили в "Укрзалізниці".

Термін зберігання посилки у місті – до 14 днів. Після цього, якщо одержувач не забрав посилку, Укрпошта передаватиме їх волонтерським організаціям та фондам.

В УЗ додали, що "Укрпошта" та "Укрзалізниця" залишають право на огляд посилки і у разі, якщо у посилках буде не благодійний, а комерційний вантаж, такі посилки також передаватимуться волонтерським організаціям, з якими співпрацює "Укрпошта".

Раніше повідомлялося, що "Укрпошта" спільно з українською авіакомпанією WindRose у рамках чартерної програми підтримки малого та середнього бізнесу відновили доставку відправлень до США через Польщу.

Нагадаємо, за місяць активних бойових дій "Укрпошта" втратила 500 млн грн доходів.