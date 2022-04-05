Кубраков: "Укрпочта" за месяц войны потеряла более 500 млн грн, "Борисполь" — 3,5 млрд грн

В условиях войны украинские госпредприятия продолжают работать, но несут большие убытки. В частности, за месяц активных боевых действий "Укрпочта" потеряла 500 миллионов гривен доходов, а аэропорт "Борисполь" — 3,5 миллиарда гривен.

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Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

Национальный почтовый оператор больше всего денег потерял на письменной корреспонденции, от которой практически перестал получать доход.

"Падение импорта составило 85%, экспорта 65%, а падение объемов по внутренним посылкам составило около 80%. Также упало количество уплаченных коммунальных платежей", — резюмировал Кубраков, комментируя финансовые трудности "Укрпочты".

В то же время есть и положительная тенденция. В частности, украинцы снова начали активно отправлять посылки как внутри страны, так и за рубеж. Кроме того, граждане снова начинают оплачивать коммунальные платежи.

Что касается "Борисполя", то, несмотря на прекращение полетов из-за войны, генеральный директор госкомпании Алексей Дубревский и другие сотрудники продолжают работать. Все процессы координируются с Вооруженными силами Украины.

Что касается бизнеса, то 34% опрошенных украинских компаний Европейской Бизнес Ассоциации оценивают свои потери за месяц войны России против Украины более чем в 1 миллион долларов. В то же время, по данным опроса ассоциации IT Ukraine, большинство украинских компаний IT-сферы потеряли некоторую часть своих контрактов после начала войны, а полностью сохранили портфель заказов лишь 37% из них.