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Кубраков: "Укрпочта" за месяц войны потеряла более 500 млн грн, "Борисполь" — 3,5 млрд грн
В условиях войны украинские госпредприятия продолжают работать, но несут большие убытки. В частности, за месяц активных боевых действий "Укрпочта" потеряла 500 миллионов гривен доходов, а аэропорт "Борисполь" — 3,5 миллиарда гривен.
Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.
Национальный почтовый оператор больше всего денег потерял на письменной корреспонденции, от которой практически перестал получать доход.
"Падение импорта составило 85%, экспорта 65%, а падение объемов по внутренним посылкам составило около 80%. Также упало количество уплаченных коммунальных платежей", — резюмировал Кубраков, комментируя финансовые трудности "Укрпочты".Подписывайтесь на наш YouTube канал
В то же время есть и положительная тенденция. В частности, украинцы снова начали активно отправлять посылки как внутри страны, так и за рубеж. Кроме того, граждане снова начинают оплачивать коммунальные платежи.
Что касается "Борисполя", то, несмотря на прекращение полетов из-за войны, генеральный директор госкомпании Алексей Дубревский и другие сотрудники продолжают работать. Все процессы координируются с Вооруженными силами Украины.
Что касается бизнеса, то 34% опрошенных украинских компаний Европейской Бизнес Ассоциации оценивают свои потери за месяц войны России против Украины более чем в 1 миллион долларов. В то же время, по данным опроса ассоциации IT Ukraine, большинство украинских компаний IT-сферы потеряли некоторую часть своих контрактов после начала войны, а полностью сохранили портфель заказов лишь 37% из них.