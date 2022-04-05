Кубраков: "Укрпошта" за місяць війни втратила понад 500 млн грн, "Бориспіль" — 3,5 млрд грн

В умовах війни українські держпідприємства продовжують працювати, але зазнають великих збитків. Зокрема, за місяць активних бойових дій "Укрпошта" втратила 500 мільйонів гривень доходів, а аеропорт "Бориспіль" — 3,5 мільярда гривень.

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Про це повідомив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.

Національний поштовий оператор найбільше грошей втратив на письмовій кореспонденції, від якої практично перестав отримувати дохід.

"Падіння імпорту склало 85%, експорту 65%, а падіння обсягів за внутрішніми посилками склало близько 80%. Також впала кількість сплачених комунальних платежів", — резюмував Кубраков, коментуючи фінансові труднощі "Укрпошти".

Водночас є позитивна тенденція. Зокрема, українці знову почали активно надсилати посилки як усередині країни, так і за кордон. Крім того, громадяни знову починають сплачувати за комунальні платежі.

Щодо "Борисполя", то, незважаючи на припинення польотів через війну, генеральний директор держкомпанії Олексій Дубревський та інші співробітники продовжують працювати. Усі процеси координуються зі Збройними силами України.

Щодо бізнесу, то 34% опитаних українських компаній Європейської Бізнес Асоціації оцінюють свої втрати за місяць війни Росії проти України у понад 1 мільйон доларів. Водночас, за даними опитування асоціації IT Ukraine, більшість українських компаній IT-сфери втратили деяку частину своїх контрактів після початку війни, а повністю зберегли портфель замовлень лише 37% з них.