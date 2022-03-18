Втрата магазинів, брак персоналу та проблеми з логістикою: у Rozetkа розповіли про поточні проблеми через війну

Співвласник інтернет-магазину Rozetkа Владислав Чечоткін констатує наявність серйозних проблем у роботі компанії через російське військове вторгнення в Україну.

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Як розповів він на своїй сторінці у Facebook, зараз найбільшою складністю для бізнесу Rozetkа є близькість бойових дій до Києва та величезний брак людей для обробки замовлень.

"Люди бояться опинитися під обстрілом на складах, а багато наших співробітників живуть у безпосередній близькості до лінії фронту і не можуть безпечно діставатися роботи. Для покращення ситуації ми будуємо бомбосховище біля наших складів, а також запускаємо нові й нові маршрути для доставки людей з інших місць, які менш страждають через воєнні дії", — повідомив Чечоткін.

Другою складністю він назвав проблеми з логістикою: за словами співзасновника Rozetkа, блокпости в містах та на трасах дуже сильно уповільнюють рух, у зв'язку з чим доставка товару постачальників та поповнення магазинів, так само як і доставка в точці видачі логістичних операторів відбувається зі значною затримкою. Крім того, компанія вже втратила багато офлайн-магазинів.

"Ми цілодобово займаємося розбудовою процесів для того, щоб скоротити шлях товару до споживача та заощадити час. На жаль, ми втратили багато магазинів, і війна постійно вносить корективи в роботу тих, що залишилися. Прошу вас уточнювати роботу магазину перед походом до нас!" — закликав Чечоткін.

У свою чергу у відповідь на коментар до свого посту щодо необхідності розрахуватися з постачальниками співвласник компанії заявив, що "якщо будемо існувати – розрахуємось". Крім того, Чечоткін визнав, що компанія фактично розпустила відділ розробки.

"На жаль, у поточному становищі у нас немає грошей заплатити програмістам. Але ми докладаємо всіх зусиль, щоб врятувати бізнес та зберегти наш колектив. Дуже сподіваюся, що в нас вийде", — зазначив він.

За словами Чечоткіна, без будь-якої реклами щодня Rozetka відвідує 1 мільйон українців. Компанія також продовжує роботу зі своїм найбільшим партнером - "Новою поштою", у відділеннях якої здійснюється видача замовлених на Rozetkа товарів, так само як і відправка товарів торговцями на її маркетплейсі.

"А наша гуманітарна ініціатива helpukraine.center продовжує набирати обертів. Ми переїхали на новий великий склад у Любліні, і коли дивишся на адреси відправників допомоги, розумієш: за нас весь світ!.. Багато бізнесів та ще більше людей волонтерять тут спільно вже третій тиждень для того, щоб допомогти Україні пережити цю війну", — додав співвласник інтернет-магазину.

Зазначимо, що ще незадовго до війни, у грудні 2021 року, Rozetkа готувалася до виходу на IPO і роздумувала про купівлю одного з українських банків. У листопаді ж компанія вийшла на ринок Узбекистану.