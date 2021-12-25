В "Розетке" задумались о покупке украинского банка

Крупнейший в Украине маркет-плейс Rozetka может расширить свою структуру за счет банка. Как сообщает Forbes со ссылкой на свои источники, руководство Rozetka вело переговоры о покупке Идея Банка у польского Getin Holding.

По информации издания, конкуренцию за Идея Банк выиграл ПУМБ Рината Ахметова, который заплатил польским владельцам около $50 млн.

При этом, Rozetka была в числе трех потенциальных покупателей. По информации других источников, переговоры не пришли к стадии обсуждения суммы потенциального соглашения.

Кроме ПУМБ и Rozetka, "Идеей" предметно интересовался грузинский TBC Bank, который в последние месяцы ищет варианты выхода на украинский рынок.

В то же время, в руководстве "Розетки" не комментируют информацию о приобретении банка.

Forbes оценивает Rozetka в $466 млн. По данным аналитической системы YouControl, выручка компании в 2020 году – 18 млрд. грн. Результат за три квартала 2021 составляет 14,1 млрд грн, 16% роста к аналогичному периоду 2020-го. Речь идет об основном юрлице.

По словам сооснователя и совладельца компании Владислава Чечеткина, с учетом мажоритарной доли компании в EVO, IT-компании, создающей маркетплейсы, годовой оборот Rozetka – более $2 млрд.

Как заявил CEO маркетплейса "Эпицентр" Артем Шевченко, покупка банка для маркетплейса типа Rozetka – это шаг к созданию собственной экосистемы.

"Благодаря банку можно кредитовать покупателей, когда они на маркетплейсе оплачивают товары по частям. Еще одна возможность – кредитование мерчантов, ведь обычно это малый бизнес, у которого есть кассовые разрывы", – отметил Шевченко.

Он заявил, что дополнительным преимуществом для компании является экономия комиссии за эквайринг. В частности, ранее глава Rozetka Чечеткин писал в Facebook, что интернет-магазин Rozetka тратит меньше денег на аренду и обслуживание всех своих офисов, магазинов и складских помещений, чем отдает банкам за карточные расчеты.

В свою очередь, один из основателей e-commerce-платформы Hubber Алексей Лужковый считает, что благодаря такому "суперприменению" Rozetka сможет собирать и анализировать данные пользователей, чтобы усовершенствовать свой основной продукт – маркетплейс.

"Эти данные помогут компании прогнозировать, что клиент захочет купить завтра. Такую компанию сочтут инновационным бизнесом, который закрывает много потребностей потребителей", – заявил Лужковой.

При этом, он уверен, что инвестиция в банк услуг не окупится быстрее, чем через несколько лет. По его словам, Rozetka может себе позволить подобные долгосрочные проекты, в том числе благодаря поддержке инвестфонда Horizon Capital, ставшего совладельцем компании в 2015 году. Согласно кипрскому госреестру, Horizon принадлежит 18,9% компании.

"Увеличить оценку Rozetka – одна из задач Horizon Capital. Мы рассматриваем IPO как возможный вариант, но не единственный", – сказал Чечеткин, выступая на конференции НВ "Украина и Мир 2022" 20 декабря.

Стоит отметить, что на сегодняшний день на рынке электронной коммерции и финансов наблюдается тенденция к сделкам M&A.

Так, ранее ходили слухи, что ведущий казахстанский финтех-гигант Kaspi.kz хочет купить некую крупную компанию в сфере электронной коммерции, а позже — что такой компанией может стать Rozetka.

Позднее СЕО украинской компании Владислав Чечеткин опроверг данную информацию. Впоследствии стало известно, что Kaspi.kz ведет переговоры о покупке украинского маркетплейса Kasta.

Кроме этого, cовладелец украинского виртуального финучреждения monobank Олег Гороховский заявил, что планирует создать свой маркетплейс