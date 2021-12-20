Rozetka готовится к выходу на IPO

Ведущий украинский онлайн-маркетплейс Rozetka ведет подготовку к первичному публичному размещению акций (IPO).

Об этом на гала-ивенте НВ "Украина и Мир 2022" заявил сооснователь и совладелец компании Владислав Чечеткин, передает "Интерфакс-Украина".

По его словам, IPO является одним из возможных путей развития компании.

"IPO просто один из возможных путей, не самый обычный путь для Украины, но надо к этому готовиться", — отметил Чечеткин.

Он подчеркнул, что после вхождения в компанию миноритарного совладельца фонда под управлением Horizon Capital в 2015 году, Rozetka ежегодно проходит аудит одной из компаний "Большой четверки".

"Выстраиваем процессы и бизнес, который в будущем можем презентовать для публичного размещения. Амбицией Rozetka является занять 10% розничного товарооборота Украины, что сейчас составляет порядка $6-8 млрд, и до ее исполнения еще долго-долго идти", – рассказал совладелец.

При этом Чечеткин указал на сохраняющийся тренд "цифровизации всего и вся", спрогнозировав рост доли онлайн-торговли до 25%.

"А значит, компании в течение 3-5 лет надо просто удержать свою долю на рынке в 50-60%", – добавил Чечеткин.

Rozetka основана в 2005 году в Киеве Владиславом и Ириной Чечеткиными как онлайн-магазин электроники и бытовой техники. В последующие годы компания трансформировалась в мультикатегорийный онлайн-маркетплейс. В этом году Rozetka сообщила о выходе на рынок Узбекистана, а в прошлом – Молдовы.

Напомним, в начале ноября появились слухи о том, что украинскую компанию Rozetka, являющуюся одним из двух крупнейших сайтов онлайн-торговли в стране, собирается купить казахстанский финтех-гигант Kaspi.kz.

Однако Rozetka наличие таких переговоров опровергла. Вместо этого сообщалось, что Kaspi нацелена на более реалистичную сделку — покупку маркетплейса одежды Kasta. Но и последняя также опровергла такую информацию.