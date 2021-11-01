Kaspi.kz ведет переговоры о покупке Rozetka — СМИ

Третьей компанией, которую казахстанский финтех-гигант Kaspi.kz собирается купить в Украине, может стать интернет-магазин и маркетплейс Rozetka. Об этом пишет AIN.ua со ссылкой на свои источники.

"Kaspi.kz уже ведет переговоры с нынешними владельцами компании Rozetka. Due diligence сделки, вероятно, проводит юридическая компания Avellum, выяснила исследовательская компания Molfar. Avellum уже сопровождали сделки Kaspi.kz c Portmone, Rozetka и EVO и еще несколько сделок инвестора Rozetka — венчурного фонда Horizon Capital", — отмечает СМИ.

В то же время источники издания скептически относятся к перспективе заключения этой сделки. Сами же стороны переговоров потенциальную сделку не комментируют.

Отмечается, что, по разным подсчетам, при рыночных мультипликаторах стоимость Rozetka может составлять от 600 млн до 889 млн долларов. По данным собеседников AIN.ua, у Kaspi такие деньги есть, однако это максимум, который она может потратить на поглощение другой компании, и если сделка все же состоится, Kaspi, скорее всего, будет привлекать финансирование.

В свою очередь сооснователь Monobank Олег Гороховский отметил, что реальная ценность крупнейшего украинского онлайн-ритейлера в разы больше и ему стоило бы подумать сейчас о самостоятельном развитии или же объединиться с Monobank.

"Реальная ценность Rozetka при реализации той модели, которую Kaspi исполнил в 19-миллионном Казахстане, в украинских реалиях не менее 10 млрд долларов. Маркетплейс — ядро их SuperApp. Лучше бы Rozetka сама пошла в эту сторону или объединилась с нами, например, а так эта сделка будет похожа на продажу сырья для переработки в SuperApp", — написал он у себя в Facebook, подчеркнув, что за сколько бы Rozetka ни купили в нынешнем виде, это будет дешево.

Напомним, что на прошлой неделе AIN.ua сообщило, что Kaspi.kz хочет купить некую крупную компанию в сфере электронной коммерции.

Перед этим Kaspi.kz договорилась о покупке БТА Банка — дочерней структуры одноименного казахстанского банка в Украине. Ранее это финучреждение собирались продать белорусскому олигарху Николаю Воробью, на которого наложены санкции Европейского Союза, однако в октябре 2020 года сделку заблокировал Национальный банк Украины.

В начале октября Kaspi.kz завершила сделку по приобретению украинской платформы онлайн-платежей Portmone, о которой первоначально стало известно лишь за два с половиной месяца до этого.

В Kaspi заявляли, что банк покупался сугубо для получения таким способом банковской лицензии НБУ, а Portmone — для получения лицензии на платежи и аккредитации у платежных систем Visa и Mastercard. По данным AIN.ua, cумма сделки по Portmone могла составить до 20 млн долларов, а по БТА Банку — от 5 до 11 млн долларов.