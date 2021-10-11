IT и Телеком 40 минут назад

Систему платежей Portmone окончательно продали казахской Kaspi Pay

Международная экспансия сейчас является главным приоритетом для Kaspi.kz

Систему платежей Portmone окончательно продали казахской Kaspi Pay Систему платежей Portmone окончательно продали казахской Kaspi Pay

Инвестиционная компания 4i Capital Partners сообщила о полном выходе из украинской платформы онлайн-платежей Portmone. Покупателем выступила Kaspi.kz — крупнейшая экосистема в сфере платежей, финансовых технологий и маркетплейсов в Казахстане.

"Мы довольны этой сделкой, поскольку она показывает, что наша стратегия — приобретение контрольных пакетов акций инновационных и высококонкурентных местных компаний и формирование высококлассных управленческих команд — работает, несмотря на все препятствия и большие кризисы, через которые мы прошли в период инвестирования", — отметил управляющий партнер и основатель 4i Capital Partners Алекс Мунтяну.

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Он также выразил благодарность основателям Portmone и операционной команде компании за большой вклад в ее развитие. По словам Мунтяну, украинский рынок нуждается в таком инновационном инвесторе, как Kaspi.kz, и он гордится тем, что казахстанская компания выбрала для покупки Portmone.

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Напомним, что сделку по покупке кипрской компании Budus Investments Limited, владеющей Portmone, Антимонопольный комитет Украины одобрил еще в августе.

Изначально о плане купить украинскую систему платежей через дочернюю компанию Kaspi Pay в Kaspi.kz сообщили в июле. В отчете финтех-компании отмечалось, что международная экспансия сейчас является главным приоритетом для нее, и рынок Украины рассматривается как очень привлекательный.

Kaspi.kz позиционирует себя как суперприложение, в котором доступно множество различных функций, включая электронную торговую площадку, розничные финансовые услуги и электронные платежи. В октябре 2020 года Kaspi.kz провела IPO в Лондоне, в ходе которого привлекла 870 млн долларов, а ее рыночная капитализация была оценена в 6,5 млрд долларов, что сделало ее самой дорогой казахстанской компанией.

В свою очередь Portmone является крупным украинским поставщиком услуг оплаты коммунальных счетов, оплаты финансовых услуг, проведения денежных переводов, пополнения счетов мобильных телефонов. Компания создана в 2002 году. В 2013 году контрольный пакет Portmone был куплен Europe Virgin Fund, находящегося под управлением 4i Capital Partners и участниками которого являются Dragon Capital, ЕБРР, швейцарский государственный фонд SIFEM, Black Sea Trade and Development Bank и другие инвесторы.

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