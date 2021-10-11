Систему платежей Portmone окончательно продали казахской Kaspi Pay

Инвестиционная компания 4i Capital Partners сообщила о полном выходе из украинской платформы онлайн-платежей Portmone. Покупателем выступила Kaspi.kz — крупнейшая экосистема в сфере платежей, финансовых технологий и маркетплейсов в Казахстане.

"Мы довольны этой сделкой, поскольку она показывает, что наша стратегия — приобретение контрольных пакетов акций инновационных и высококонкурентных местных компаний и формирование высококлассных управленческих команд — работает, несмотря на все препятствия и большие кризисы, через которые мы прошли в период инвестирования", — отметил управляющий партнер и основатель 4i Capital Partners Алекс Мунтяну.

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Он также выразил благодарность основателям Portmone и операционной команде компании за большой вклад в ее развитие. По словам Мунтяну, украинский рынок нуждается в таком инновационном инвесторе, как Kaspi.kz, и он гордится тем, что казахстанская компания выбрала для покупки Portmone.

Напомним, что сделку по покупке кипрской компании Budus Investments Limited, владеющей Portmone, Антимонопольный комитет Украины одобрил еще в августе.

Изначально о плане купить украинскую систему платежей через дочернюю компанию Kaspi Pay в Kaspi.kz сообщили в июле. В отчете финтех-компании отмечалось, что международная экспансия сейчас является главным приоритетом для нее, и рынок Украины рассматривается как очень привлекательный.

Kaspi.kz позиционирует себя как суперприложение, в котором доступно множество различных функций, включая электронную торговую площадку, розничные финансовые услуги и электронные платежи. В октябре 2020 года Kaspi.kz провела IPO в Лондоне, в ходе которого привлекла 870 млн долларов, а ее рыночная капитализация была оценена в 6,5 млрд долларов, что сделало ее самой дорогой казахстанской компанией.

В свою очередь Portmone является крупным украинским поставщиком услуг оплаты коммунальных счетов, оплаты финансовых услуг, проведения денежных переводов, пополнения счетов мобильных телефонов. Компания создана в 2002 году. В 2013 году контрольный пакет Portmone был куплен Europe Virgin Fund, находящегося под управлением 4i Capital Partners и участниками которого являются Dragon Capital, ЕБРР, швейцарский государственный фонд SIFEM, Black Sea Trade and Development Bank и другие инвесторы.