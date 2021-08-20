Финансы 1 час назад

АМКУ разрешил казахской финтех-компании Kaspi Pay купить платежную систему Portmone

АМКУ разрешил Kaspi Pay купить более 50% кипрской Budus Investments Limited, которая владеет Portmone Grop

Фото: Portmone.com Фото: Portmone.com
Фото: Portmone.com

Антимонопольный комитет предоставил казахской финтех-компании Kaspi Pay купить более 50% кипрской Budus Investments Limited, которая в свою очередь владеет платежной системой Portmone Grop. Об этом говорится в сообщении регулятора.

"Предоставлено разрешение "Kaspi Pay" (Алматы, Республика Казахстан) на приобретение акций компании "Budus Investments Limited" (Никосия, Кипр), что обеспечивает превышение 50 процентов голосов в высшем органе управления компании", — сказано в сообщении.

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Также АМКУ разрешил заместителю главы правления казахской компании возглавить ООО "Портмоне онлайн".

Напомним, в конце июля компания Kaspi Pay, являющаяся дочерней структурой крупнейшей казахстанской финтех-компании Kaspi.kz, заключила договор купли-продажи о приобретении 100% Portmone Group.

Kaspi.kz позиционирует себя как суперприложение, в котором доступно множество различных функций, включая электронную торговую площадку, розничные финансовые услуги и электронные платежи.

В октябре 2020 года Kaspi.kz провела IPO в Лондоне, в ходе которого привлекла 870 млн долларов, а ее рыночная капитализация была оценена в 6,5 млрд долларов, что сделало ее самой дорогой казахстанской компанией.

В свою очередь Portmone является крупным украинским поставщиком услуг оплаты коммунальных счетов, оплаты финансовых услуг, проведения денежных переводов, пополнения счетов мобильных телефонов. Компания создана в 2002 году. В 2013 году контрольный пакет Portmone был куплен Europe Virgin Fund, участниками которого являются Dragon Capital, ЕБРР, швейцарский государственный фонд SIFEM, Black Sea Trade and Development Bank и другие инвесторы.

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