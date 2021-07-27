Украинскую систему платежей Portmone покупает крупнейшая казахстанская финтех-компания

Компания Kaspi Pay, являющаяся дочерней структурой крупнейшей казахстанской финтех-компании Kaspi.kz, заключила договор купли-продажи о приобретении 100% Portmone Group.

Об этом свидетельствует информация в опубликованном накануне отчете Kaspi.kz за второй квартал, при этом стороны не разглашают условия сделки.

"Portmone дает нам хорошую стартовую платформу с: а) лицензией на платежи от Национального банка Украины, б) аккредитацией Visa и Mastercard, в) деловыми отношениями с тысячами торговцев и широким пулом банков", — указывается в нем.

При условии получения разрешений регулирующих органов сделку ожидается закрыть в четвертом квартале текущего года. По данным интернет-издания AIN.ua, ее сумма может составлять порядка 10-20 млн долларов.

В отчете Kaspi.kz отмечается, что международная экспансия сейчас является главным приоритетом для компании, и рынок Украины рассматривается ею как очень привлекательный.

Отмечается, что в Украине электронная коммерция составляет 8% розничной торговли, потребительское кредитование — 4,5% ВВП, снятие наличных — 44%, проникновение смартфонов — более 70%.

В компании также считают, что Украина может стать важным источником IT-талантов для Kaspi.kz в среднесрочной перспективе.

Kaspi.kz позиционирует себя как суперприложение, в котором доступно множество различных функций, включая электронную торговую площадку, розничные финансовые услуги и электронные платежи.

В октябре 2020 года Kaspi.kz провела IPO в Лондоне, в ходе которого привлекла 870 млн долларов, а ее рыночная капитализация была оценена в 6,5 млрд долларов, что сделало ее самой дорогой казахстанской компанией.

В свою очередь Portmone является крупным украинским поставщиком услуг оплаты коммунальных счетов, оплаты финансовых услуг, проведения денежных переводов, пополнения счетов мобильных телефонов. Компания создана в 2002 году. В 2013 году контрольный пакет Portmone был куплен Europe Virgin Fund, участниками которого являются Dragon Capital, ЕБРР, швейцарский государственный фонд SIFEM, Black Sea Trade and Development Bank и другие инвесторы.