Украинский спортивный промоушен "Махач" купил бизнесмен из Казахстана

Украинский спортивный промоушен "Махач", организовывающий состязания по кулачным боям, купил бизнесмен из Казахстана.

Об этом рассказал сооснователь "Махача" Андрей Лимонтов.

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По его словам, переговоры о продаже начались еще летом, а в конце сентября было подписано соглашение о продаже.

Лимонтов не смог раскрыть имя нового собственника, сославшись на то, что сделка еще не закрыта и по договоренности с новым владельцем эти данные не разглашаются. В то же время другие источники, близкие к переговорам, рассказали, что потенциальным приобретателем может быть казахстанский бизнесмен с грузинским гражданством Михаил Ломтадзе.

Ломтадзе входит в топ-50 крупнейших бизнесменов Казахстана по версии Forbes и, по оценке издания, обладает капиталом в $3,9 млрд. Он владеет 23% простых акций финтех-группы Kaspi.kz, которая, в частности, поглотила один из старейших украинских платежных сервисов Portmone.

Редакция обратилась с запросом в Kaspi.kz с просьбой подтвердить эту информацию, но пока ответ не получила.

По словам Лимонтова, причин продать проект было несколько. В первую очередь — крайне выгодное предложение.

"А во-вторых, мы уперлись в стеклянный потолок. На украинском рынке мы смогли собрать "Дворец спорта" на наши бои, что не удавалось еще ни одному промоушену в Украине. Дальше нужно выходить на мировой уровень, но на сегодня украинский рынок не обладает достаточным финансовым потенциалом для дальнейшего развития промоушена из Украины. Я не могу по соглашению разглашать сумму сделки, но могу сказать, что нас оценили по достоинству, и даже немного выше. Мы очень довольны таким отношением со стороны покупателя к проделанной нами работе", — рассказал спортивный менеджер.

Напомним, что в мае Лимонтов в интервью "Зе Интервьюер" рассказывал, что уже тогда за проект ему предлагали более миллиона долларов.

Вопрос дальнейшего участия в проекте его сооснователя уже на каких-либо новых условиях еще не согласован и является предметом дальнейших переговоров.

"Как минимум, я обязан передать и наладить весь процесс для нового собственника. Но скажу честно, я хочу немного отдохнуть, сделать небольшой перерыв. Уж слишком много сил и бессонных ночей было потрачено на этот проект", — сказал он.

Лимонтов заверил, что "Махач" по-прежнему будет выходить на youtube-канале, и все подписчики смогут продолжать наслаждаться зрелищными боями.

Напомним, 24 июля промоушн "Махач" организовал в Киеве поединок украинского боксера Дениса Беринчика и бойца смешанных единоборств Артема Лобова из Ирландии, в котором победил украинец.

В тот же день в рамках 6 сезона "Махача" в Киеве впервые выступила команда из Казахстана.