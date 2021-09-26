Мegogo попал в скандал из-за трансляции боя Усика с Джошуа

Боксерский поединок между украинцем Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа, который сервис Мegogo эксклюзивно транслировал в Украине, не смогли посмотреть тысячи пользователей.

Об этом они написали в социальных сетях. Так, у некоторых списывались деньги за трансляцию по нескольку раз, а также выбрасывало из аккаунтов.

В частности, телеведущий Егор Чечеринда написал, что у него дважды списывались деньги за просмотр, которого не было.

Кроме этого, сервис MEGOGO не работал на различных типах устройств.

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В результате пользователи стали массово жаловаться на сервис в соцсетях. Некоторые украинцы пишут, что им пришлось смотреть бой на российских ресурсах.

В свою очередь, в компании MEGOGO сообщили, что знают о проблеме.

"Работа по восстановлению трансляции уже очень активно идет. На решение проблемы брошены наши лучшие силы. Извините за неудобства, вместе ждем восстановления эфира... Мы делаем все возможное, чтобы как можно быстрее возобновить трансляцию боя. Извините за неудобства", — написали представители сервиса в ответах пользователям.

Напомним, бой между Александром Усиком и Энтони Джошуа, который проходил в Лондоне на стадионе Tottenham Hotspur, начался 26 сентября в 00:00 по киевскому времени.

Украинский боксер выиграл бой по очкам единогласным решений всех судей (117-112, 116-112, 115-113). Таким образом, Усик стал стал обладателем чемпионских поясов по версиям IBF, WBO, WBA Super, и IBO в тяжелом весе (свыше 90,718 кг), отобрав их у своего соперника Джошуа.