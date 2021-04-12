Усик и Ломаченко создали с WePlay Esports кибеспортивную файтинг-лигу WUFL

Абсолютный чемпион мира по боксу в тяжелом весе Александр Усик, чемпион мира по боксу по версии WBO Василий Ломаченко и киберспортивный медиахолдинг WePlay Esports создали новую компанию, которая будет проводить киберспортивные файтинг-турниры высшего уровня в рамках WePlay Ultimate Fighting League (WUFL).

Соответствующий договор был подписан 11 апреля во время финального дня первого сезона WUFL на WePlay Esports Arena Kyiv. Вместе с управляющими партнерами WePlay Esports Олегом Кротом и Юрой Лазебниковым боксеры будут развивать существующие и популяризировать новые дисциплины в мире киберспортивных файтингов.

"Популярность киберспорта приближается к традиционным видам спорта, поэтому я хочу, чтобы они усиливали друг друга и получали еще больше поклонников во всем мире. Коллаборация чемпионов мира по боксу и чемпионов по организации киберспортивных турниров только поможет на пути к этой цели. Кроме того, это интересный бизнес и перспективное направление для инвестиций, — отметил Усик.

В свою очередь, Ломаченко подчеркнул, что киберспорт открывает возможности для людей, которые в силу физических особенностей не могут заниматься спортом традиционным.

"Мы с Александром различными способами поддерживаем и популяризируем спорт. Но ввиду определенных физических особенностей люди не всегда могут заниматься традиционными видами спорта. Зато киберспорт не имеет таких ограничений, как и не знает границ — ты можешь тренироваться и соревноваться на международной арене не выходя из дома. Я рад, что вместе с WePlay Esports мы создаем возможности для рождения новых чемпионов мира — чемпионов WUFL", — сказал он.

В WePlay Esport прогнозируют рост популярности файтингов в мире киберспорта и планируют расширять WUFL и добавлять в нее новые дисциплины.

"Мы вышли за рамки собственных возможностей уже в первом сезоне WUFL — провели международный турнир сразу по трем дисциплинам. Впереди в 2021 году будет еще два сезона и мы работаем над тем, чтобы к Mortal Kombat 11, Soulcalibur VI и Tekken 7 добавить новые дисциплины. Вместе с Александром Усиком и Василием Ломаченко мы подготовим для фанатов яркие поединки и шоу, которых они не видели раньше", — отметил управляющий партнер WePlay Esports и холдинга Techiia Олег Крот.

По словам его коллеги Юрия Лазебникова, созданная с Усиком и Ломаченко компания вводит новые стандарты турниров и будет масштабировать файтинг-сообщество.

"Мы будем продолжать удивлять и переворачивать с ног на голову индустрию киберспорта. Это путь к глобальной цели WePlay Esports — расширить присутствие в Северной Америке с ее динамичным сообществом файтинг-игр и привлекать к глобальному сообществу новых членов из всех уголков мира", — прокомментировал он.