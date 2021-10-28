Финтех-гигант Kaspi.kz скупает в Украине активы — monobank занял наблюдательную позицию

Занять сильные позиции и повторить стратегию Super App (в ее рамках пользователь Kaspi в Казахстане может получать десятки различных услуг) в Украине — такую цель выхода на наш рынок озвучили представители компании Kaspi.kz, которая после IPO в Лондоне в конце прошлого года заслуженно получила статус "единорога".

Сам выход Kaspi.kz на украинский рынок аналитики объясняют тем, что в масштабах Казахстана компания себя уже переросла. "Статус "единорога" обязывает не сидеть на месте, а постоянно двигаться вперед и осваивать новые рынки", — отмечает в комментарии Delo.ua основатель компании Performance Managment Сергей Сароян.

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Выбор именно украинского рынка также, по мнению аналитиков, не случайный. "В Европе и Китае с их продуктом проблематично. В Китае существует очень серьезный фильтр на вход в банковскую систему. Иностранные банки там работают с очень большими ограничениями. Особенно в ритейле. В Европе лицензионные требования сложные и рынок тоже сложный. Напротив — постсоветское пространство идеальное направление для развития, и Украина, если брать по объему, это вторая страна после России и вполне подходящий по емкости финансовый рынок для казахов. Так что тут все абсолютно логично", — говорит в комментарии Delo.ua финансовый аналитик Алексей Кущ.

Тем временем в monobank в выходе Kaspi.kz на украинский рынок видят свою заслугу. "Всем не дают покоя наши темпы роста, видимо коллеги рассматривали выход в новые регионы и выбрали подогретый нами рынок Украины", — говорит в комментарии Delo.ua директор по маркетингу (CMO) monobank Анатолий Рогальский.

Чем известен Kaspi.kz

Зарождение крупнейшего казахстанского холдинга Kaspi.kz началось с открытия в начале января 1991 года в Алма-Ате международного коммерческого банка "Аль Барака Казахстан".

Позже, в 1997 году "Аль Барака Казахстан" был переименован в "Банк Каспийский". В этом же году "Банк Каспийский" "проглотил" (произошло слияние) "Каздорбанк".

В конце 2008 года "Банк Каспийский" провел ребрендинг и сменил название на "Kaspi Bank".

Финансовый толчок к развитию Kaspi дал полученный в мае 2009 года заем банку на $45 млн сроком на 5 лет от Голландской государственной корпорации развития предпринимательства (FMO).

Сам рост Kaspi Bank из уровня предоставления исключительно банковских услуг до их расширения до розничных финансовых услуг, электронных платежей и организации электронных торговых площадок был целенаправленным и выглядел смело.

Так, скажем, 17 ноября 2017 года Kaspi провел масштабную акцию "Kaspi Жұма", в рамках которой выдал потребительские кредиты на приобретение 250 тысяч товаров на 20 млрд тенге (1 казахстанский тенге равен 0,062 гривни), чем увеличил банковский ссудный портфель на 2 %, а уже Kaspi Магазин по итогам 2017 году забрал на себя 60 % рынка бытовой техники в Казахстане.

С 2018 года и по сегодня Kaspi.kz стабильно занимает первое место в ренкинге крупнейших казахстанских торговых интернет-площадок TOP KZ Retail E-Commerce.

Сайт Kaspi.kz в 2020 году возглавил рейтинг самых безопасных веб-ресурсов среди банков Казахстана.

По данным Kaspi, в 2020 году количество его ежемесячных активных пользователей составило 9,1 млн человек (+59% в годовом выражении), а по итогам шести месяцев 2021 года достигло 10,2 млн. Отметим, численность всего населения Казахстана, по официальным данным, составляет 19,042 млн человек.

Размещение на Лондонской фондовой бирже в октябре 2020 года дало рост капитализации компании с 6 млрд долларов до 21 млрд долларов, и, собственно говоря, — возможности для покорения украинского рынка.

Как Kaspi.kz начал выход на украинский рынок

Намерения финтех-гиганта выглядят серьезно. Первым инструментом для завоевания своих позиций на "поле украинских игроков" стала приобретенная украинская платформа онлайн-платежей Portmone, которую в 2002 году основал бизнесмен Игорь Горин.

Сегодня продукты B2B Portmone включают интернет-эквайринг для продавцов, интернет-решения white label и мобильные платежи для банков, а также агрегирование счетов для поставщиков услуг. Portmone также была первой компанией в Украине, которая запустила токенизацию платежных карт (для защиты от мошенников).

С приобретением Portmone Kaspi.kz получает платежную лицензию и аккредитацию Visa и Mastercard в Украине и, по словам Сергея Сарояна, что немаловажно, также заполучает технологичную команду Portmone.

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Второй инструмент — покупка БТА Банка Украина — для Kaspi.kz важен с точки зрения получения банковской лицензии в Украине. В компании говорят, что это позволит им запустить финтех-продукты, открывать мобильные кошельки, счета и прочее.

Отметим, сам по себе БТА Банк убыточный. Согласно данным НБУ, по итогам первого полугодия 2021 года, убытки БТА Банка составляют -20,6 млн гривен.

Еще одним серьезным инструментом для завоевания украинского рынка для Kaspi.kz может стать покупка крупного интернет-торговца. О том, что ведутся переговоры пока говорят неофициально, но предполагается, что Kaspi.kz рассчитывает купить в Украине e-commerce с большой базой пользователей и узнаваемым брендом. Если покупка будет совершена, Kaspi.kz автоматично "начнет игру" на этом рынке в "высшей лиге".

Почему появление Kaspi.kz в Украине это вызов для рынка

В целом выход Kaspi.kz на украинский рынок Алексей Кущ называет серьезным вызовом для украинских игроков и, предполагает, что возможно даже они утратят значительную долю своего рынка.

"Наши игроки, которых мы знаем, они, по большому счету, в последнее время развивались в тепличных условиях. Потому что у них был достаточный ресурс для развития своих проектов. Ликвидность системы с каждым годом повышалась, в том числе, и за счет политики НБУ, нацеленной на увеличение безналичных платежей. Этому способствовали и направленные на то, чтобы зажимать наличные расчеты, действия правительства. К примеру, даже зарплатные проекты привели к росту средств до востребования на банковских счетах. А результатом установления максимального размера наличных операций стал переход покупки практически всей недвижимости, автомобилей, других дорогих приобретений в разряд безналичной экономики. С другой стороны, конкуренция преимущества формировалась в условиях полного отсутствия той самой конкуренции. Потому что не было серьезных игроков, которые бы одновременно обладали как значительным капиталом, так и качественными технологиями", — говорит аналитик.

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Алексей Кущ отмечает, что доход Kaspi.kz в несколько миллиардов долларов в год, если не брать кризисные периоды, значительно превышает доходы аналогичных игроков в Украине, и уникальные технологии, адаптированные уже на примере Казахстана — это серьезная заявка для изменения структуры конкуренции в Украине. "Плюс возможность подключения размещения IPO под реализацию проектов в Украине на Лондонской бирже", — говорит аналитик.

Тем временем, украинские игроки рынка к "новому конкуренту" пока только присматриваются. "Мы рады любой конкуренции, потому что по итогу всегда выигрывает клиент. Kaspi сильный игрок на своем рынке, любопытно посмотреть, что они смогут предложить в Украине", — говорит Анатолий Рогальский.

В свою очередь Сергей Сароян предполагает, что сильно бороться с другими игроками на украинском рынке Kaspi не планирует. "Скорее, это возможность попробовать себя перед дальнейшей экспансией в Европу", — говорит он. В этом плане отмечает схожесть специфики и поведения украинских потребителей с представителями ЕС.

Надия Михальчук, специально для Delo.ua