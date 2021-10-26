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Банки 40 минут назад

НБУ хочет создать в Украине систему мгновенных платежей

Для построения и реализации такой системы Нацбанк приглашает экспертов, участников рынка и профильные ассоциации предоставлять свои замечания и предложения

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

Национальный банк Украины (НБУ) разработал и представил для обсуждения проект концепции построения системы мгновенных платежей в Украине.

Как сообщает пресс-служба регулятора, главной целью создания этой системы является предоставление возможности украинским пользователям проводить быстрые и дешевые переводы и платежи со счета на счет с помощью удобных, современных и инновационных каналов доступа и методов инициирования платежных операций.

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"Мы изучаем передовой опыт и лучшие мировые практики внедрения систем мгновенных платежей для того, чтобы выработать собственный подход — полезный и приемлемый для украинского платежного рынка", — рассказал директор Департамента платежных систем и инновационного развития НБУ Андрей Поддерегин.

По его словам, создание системы мгновенных платежей в Украине будет способствовать развитию платежной инфраструктуры, усилению конкуренции на платежном рынке, росту уровня финансовой инклюзии и безналичных расчетов.

"Кроме того, она даст возможность удовлетворить ожидания участников рынка и пользователей по уменьшению стоимости безналичных расчетов", — отметил Поддерегин.

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Над разработкой проекта такой концепции Нацбанк работал начиная с 2020 года. Эта модель учитывает результаты исследований НБУ в сотрудничестве с международными партнерами и экспертами украинского платежного рынка Украины. В частности, предполагается, что система будет иметь такие особенности:

– работать 24 часа в сутки и 365 дней в году;

– движение денег будет происходить между счетами пользователей;

– мгновенная доступность денег получателем для использования (кредитование счета получателя);

– инициирование операции с помощью мобильных приложений;

– использование QR-кода для удобного получения реквизитов платежа;

– использование механизма запроса на проведение платежа (request to pay).

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В НБУ считают, что внедрение мгновенных платежей (Instant payments) должно стать одним из индикаторов достижения развития открытой архитектуры финансового рынка, предусмотренной стратегическим направлением "Инновационное развитие" и определенной Стратегией развития финансового сектора Украины до 2025 года.

Для успешного построения и реализации такой системы Национальный банк приглашает экспертов, участников рынка и профильные ассоциации предоставлять свои замечания и предложения к документу и участвовать в его обсуждении.

Подробно ознакомиться с проектом концепции и другой полезной информацией можно на отдельной странице официального Интернет-представительства Национального банка.

"Обсуждение проекта концепции продлится до 21 ноября 2021 года включительно. Письменные замечания и предложения просим присылать на электронный почтовый ящик ips@bank.gov.ua. По результатам Национальный банк определится с оптимальной моделью системы мгновенных платежей для платежного пространства Украины", — говорится в сообщении.

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Система мгновенных платежей — это система электронных розничных платежей, обрабатываемых в режиме реального времени круглосуточно и в которой средства мгновенно доступны для использования получателем.

Мгновенные платежи — современный инновационный тренд, в который вовлечены банки и финтех-компании по всему миру.

Около 80 стран мира уже разработали собственные системы мгновенных платежей, в частности, некоторые страны имеют по две такие системы. Еще 10 стран анонсировали введение подобных систем.

Напомним, с 20 августа 2022 года на базе международного стандарта ISO 20022 и в круглосуточном режиме (24/7) заработает новое поколение системы электронных платежей Нацбанка.

Источник фото: Depositphotos

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