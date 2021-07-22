ПриватБанк и Visa запускают сервис денежных переводов на карты других банков по телефону

ПриватБанк в партнерстве с компанией Visa объявили о запуске в Украине полного функционала инновационного решения переводов по номеру телефона, которое должно изменить подход к P2P-переводам.

Как сообщает пресс-служба ПриватБанка, теперь чтобы сделать перевод, достаточно лишь указать номер телефона получателя, если его банк также подключен к платформе.

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Перевод происходит через международную сеть Visa Direct, где привязка номера карты к номеру телефона сохраняется как защищенный токен. К тому же это делает переводы еще более безопасными, так как никто, кроме банка, не имеет доступа к личным данным пользователей.

В связи с тем, что финансовая транзакция технически не изменилась, скорость перевода также остается неизменно высокой.

По словам вице-президента и регионального менеджера Visa в Украине, Беларуси и Молдове Светланы Чирвы, переводы по телефону, а не по номеру карты — это начало новой эры в сфере платежных услуг.

"Мало кто знает наизусть номера банковских карточек или IBAN, а вот собственный мобильный номер помнят все. Благодаря запуску инновационного сервиса в партнерстве с ПриватБанком, фраза "сбрось на карту" со временем отойдет в прошлое, как и все неудобства, которые с ней связаны. Перевод по телефону — это просто, удобно и безопасно", — отметила Светлана Чирва.

Перевод будет происходить исключительно в приложении Приват24. Сервис позволяет осуществлять переводы только в гривне, с карты любого украинского банка на карты любого банка, зарегистрированных в сервисе.

При этом комиссия будет такая же, как и при обычных переводах по номеру карты. Переводы проводятся в онлайн-режиме, а деньги поступают моментально.

"ПриватБанк стал одним из первых банков в Украине, который ввел для более 13 млн своих клиентов пользователей Приват24 удобные переводы просто по телефону получателя. Это одновременно простое и инновационное решение, которое делает сферу платежных услуг еще доступнее. Надеемся, что как можно больше банков в стране станут частью экосистемы, что позволит переводы между картами клиентов любых банков и платежных систем", — заявил заместитель председателя правления ПриватБанка Разван Мунтеану.

К тому же в приложении Приват24 предусмотрена интеграция контактной книги с обозначением клиентов, которые уже подключились к сервису переводов по телефону. Поэтому достаточно лишь выбрать нужного получателя из списка и указать желаемую сумму для наиболее удобных и быстрых транзакций с карты на карту.

Ранее сообщалось, что Национальный банк Украины повышает уровень информационной безопасности и киберзащиты в сфере перевода денежных средств.

Напомним, о новых требованиях к кибербезопасности платежных систем в Украине сообщалось еще в августе 2020 года.

Соответствующее постановление НБУ появилось после того, как 3 августа прошлого года в режиме 23/7 заработала система электронных платежей Национального банка Украины.

Источник фото: Depositphotos.