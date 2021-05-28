НБУ повышает уровень киберзащиты в сфере денежных переводов

Национальный банк Украины (НБУ) повышает уровень информационной безопасности и киберзащиты в сфере перевода денежных средств.
Как сообщает пресс-служба регулятора, для усиления надежности и эффективности работы платежных систем Нацбанк устанавливает четкие требования к участникам платежного рынка относительно:
– построения системы защиты информации и обеспечения кибербезопасности;
– порядка действий при обнаружении кибератак, которые снижают надежность функционирования платежных систем.
Соответствующие новации изложены в постановлении правления НБУ от 19 мая, требования которого распространяются на:
– платежные организации платежных систем, созданные резидентами Украины;
– операторов услуг платежной инфраструктуры;
– участников платежных систем.
Постановление № 43 предусматривает:
– внедрение риск-ориентированного подхода к защите информации в зависимости от суммы возможных убытков (требования к ключевым участников платежного рынка усиливаться)
– установление требований к использованию средств защиты информации;
– определение политики управления доступом;
– повышение уровня безопасности платежных услуг для пользователей.
В НБУ отмечают, что эти меры позволят минимизировать количество киберинцидентов в сфере денежных переводов, урегулировать вопросы использования средств защиты информации, а также ускорить процесс модернизации платежных систем с учетом современных технологий защиты информации.
Постановление № 43 вступает в силу с 29 мая 2021 года. В то же время участники платежного рынка будут иметь комфортный переходный период (следующие 12 месяцев) для доработки своих внутренних процедур и документов по информационной безопасности и защите от киберугроз и привести свою деятельность в соответствие с требованиями настоящего постановления.
Напомним, о новых требованиях к кибербезопасности платежных систем в Украине сообщалось еще в августе 2020 года.
Соответствующее постановление НБУ появилось после того, как 3 августа прошлого года в режиме 23/7 заработала система электронных платежей Национального банка Украины.
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