IT и Телеком 60 минут назад

НБУ повышает уровень киберзащиты в сфере денежных переводов

Нацбанк установил четкие требования соблюдения кибербезопасности ко всем участникам платежного рынка

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

Национальный банк Украины (НБУ) повышает уровень информационной безопасности и киберзащиты в сфере перевода денежных средств.

Как сообщает пресс-служба регулятора, для усиления надежности и эффективности работы платежных систем Нацбанк устанавливает четкие требования к участникам платежного рынка относительно:

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– построения системы защиты информации и обеспечения кибербезопасности;

– порядка действий при обнаружении кибератак, которые снижают надежность функционирования платежных систем.

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Соответствующие новации изложены в постановлении правления НБУ от 19 мая, требования которого распространяются на:

– платежные организации платежных систем, созданные резидентами Украины;

– операторов услуг платежной инфраструктуры;

– участников платежных систем.

Постановление № 43 предусматривает:

– внедрение риск-ориентированного подхода к защите информации в зависимости от суммы возможных убытков (требования к ключевым участников платежного рынка усиливаться)

– установление требований к использованию средств защиты информации;

– определение политики управления доступом;

– повышение уровня безопасности платежных услуг для пользователей.

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В НБУ отмечают, что эти меры позволят минимизировать количество киберинцидентов в сфере денежных переводов, урегулировать вопросы использования средств защиты информации, а также ускорить процесс модернизации платежных систем с учетом современных технологий защиты информации.

Постановление № 43 вступает в силу с 29 мая 2021 года. В то же время участники платежного рынка будут иметь комфортный переходный период (следующие 12 месяцев) для доработки своих внутренних процедур и документов по информационной безопасности и защите от киберугроз и привести свою деятельность в соответствие с требованиями настоящего постановления.

Напомним, о новых требованиях к кибербезопасности платежных систем в Украине сообщалось еще в августе 2020 года.

Соответствующее постановление НБУ появилось после того, как 3 августа прошлого года в режиме 23/7 заработала система электронных платежей Национального банка Украины.

Источник фото: Depositphotos.

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