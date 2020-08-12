НБУ планирует усилить киберзащиту платежных систем

Национальный банк Украины (НБУ) планирует повысить уровень информационной безопасности и киберзащиты в сфере перевода денег.
Как сообщает пресс-служба регулятора, такие новации содержит проект постановления правления НБУ об утверждении Положения "О защите информации и киберзащиты в платежных системах", что предлагается для общественного обсуждения.
В частности, регулятор намерен установить четкие требования к участникам платежного рынка относительно:
- построения системы защиты информации и кибербезопасности;
- порядка действий при обнаружении кибератак, которые снижают надежность функционирования платежных систем.
Новые требования будут распространяться на:
- платежные организации платежных систем, созданные резидентами Украины;
- операторов услуг платежной инфраструктуры;
- участников-резидентов платежных систем, созданных резидентами и/или нерезидентами Украины.
В частности, Нацбанк запланировал следующее:
- внедрить риск-ориентированный подход к защите информации, в зависимости от суммы возможных убытков (требования к ключевым участникам платежного рынка будут выше);
- установить требования к использованию средств защиты информации;
- определить политику управления доступом;
- создать предпосылки для минимизации количества мошеннических операций, инцидентов информационной безопасности и киберинцидентов в сфере перевода денег;
- исключить нарушения непрерывности деятельности субъектов денежных переводов;
- повысить защиту пользователей платежных услуг.
Напомним, с 3 августа текущего года в режиме 23/7 заработала система электронных платежей Национального банка Украины.