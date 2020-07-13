Украинцы купили карточками и цифровыми кошельками товаров на 142 млрд грн

За шесть месяцев 2020 года украинцы стали на треть активнее платить карточками и цифровыми кошельками.

По словам главы Направления обслуживания торговых предприятий ПриватБанка Евгения Васильцова, за первое полугодие общий объем оплат картами и бесконтактными кошельками в сети POS-терминалов в торговых точках составил 142 млрд грн. Это на 31% больше, чем за первое полугодие 2019 года (111 млрд грн), передает пресс-служба ПриватБанка.

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Чаще всего украинцы оплачивают покупки банковскими картами в продуктовых магазинах и супермаркетах, на которые приходится 49% общего объема транзакций в терминальной сети банка. Второе место по объемам cashless-оплат занимают магазины электроники и бытовой техники и магазины одежды, обуви и аксессуаров. Также активно расплачиваются картами в магазинах товаров для дома, аптеках и кафе, ресторанах и развлекательных центрах.

На сегодня в сети ПриватБанка работает более 240 тысяч POS-терминалов. Ежедневно через сеть POS-терминалов владельцы банковских карточек оплачивают 4,2 млн покупок. Почти 90% POS-терминалов ПриватБанка принимают бесконтактные платежи карточками или смартфонами.

Напомним, что ПриватБанк первым в Украине запустил в сети своих POS-терминалов новую технологию, которая позволит оплачивать покупки с любой карты ПриватБанка, привязанной к Приват24, если на основной карте клиента не хватает денег.

Как сообщает пресс-служба финучреждения, теперь, если при оплате товара через терминал на кассе не хватает денег на карте, не нужно искать другую карту или доставать наличные: POS-терминалы ПриватБанка сами проверят наличие необходимой суммы на других картах клиента, и предложат завершить покупку.