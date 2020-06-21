В ПриватБанке рассказали, пользуется ли спросом услуга снятия наличных в кассах магазинов

Клиентам государственного ПриватБанка больше не нужны банкоматы: с недавних пор они могут получать наличные на кассе супермаркетов и других торговых заведений, при условии, что оплатят товар банковской картой.

Об этом рассказал руководитель направления работы с торговыми предприятиями госбанка Евгений Васильцов на онлайн-вебинаре FinUpdate "Новые технологии и клиентский сервис".

По его словам, средний чек покупки в торговой точке — 289 грн, средняя сумма снятия наличных денег — 373 грн. Сейчас на один терминал приходится в среднем 10 таких транзакций в месяц.

Указано, что в Украине уже подключилось к выдаче наличных на кассе 223 тысячи терминалов "Привата". Активнее всех включились в такой проект Киев, Одесса, Ивано-Франковск, Чернигов, Черкассы и Хмельницкий.

Как отмечается, во время карантина сервис "Наличность на кассе" особенно актуален. Он позволяет не ходить в отделения банка, а получать наличку в торговых точках, где стоит терминал "Привата". Банк не берет комиссию за эту услугу.

"Вы приходите в магазин, совершаете покупку и можете снять наличные у кассира, но не больше, чем сумма этой покупки", — отметил Васильцов.

Известно, что основной сегмент — продукты и продуктовые магазины — 65%. Но также подключились к проекту и почтовые услуги, еда, фармацевтика.

По словам банкира, сейчас лимит на снятие наличных — 500 грн, на ежедневные потребности. Но все зависит от того, как будут пользоваться услугой клиенты.

"Наша цель — сделать карту платежной и уменьшить количество налички. Клиенту будут доступны не только банкоматы и отделения банков, но и розничные торговые сети. Поэтому он сможет меньше денег обналичивать, а больше — хранить на карте", — объяснили в госбанке.

Например, в Польше снятие наличных денег в торговых точках занимает второе место по объемам. Лидер — банкоматы, третье место — кассы банка.

"В среднем за неделю в одну торговую точку приходят 10 клиентов, чтобы снять наличные. 60% всех активных терминалов POS-сети подключены к сервису", — поделился опытом соседней страны банкир.

Ранее государственный ПриватБанк запустил в Украине новый сервис, который позволяет снять со своей карты наличные деньги на кассе супермаркетов и других торговых точек — без необходимости использования банкоматов.