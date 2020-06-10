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Банки 1 час назад

В ПриватБанке уточнили, какой будет комиссия при обналичивании денег в кассах магазинов

Сумма в максимум 500 гривен "на руки" может быть также увеличена в будущем

Фото: Пресс-служба ПриватБанк Фото: Пресс-служба ПриватБанк
Фото: Пресс-служба ПриватБанк

О запуске своего нового сервиса "Деньги на кассе", который позволяет держателям любой дебетовой карты ПриватБанка (зарплатной, студенческой, социальной карты) различных платежных систем получить наличные при оплате покупок банковской картой на кассе супермаркетов и других торговых заведений, без необходимости использовать банкоматы, 10 июня сообщили в пресс-службе самого ПриватБанка.

"Покупка с выдачей наличных — это сервис, которым охотно пользуются жители большинства европейских стран, а теперь и украинцы. Если вы расплачиваетесь в торговой сети карточкой, в случае необходимости получить наличные можно прямо на кассе, а не искать банкомат и стоять в очередях", — рассказал руководитель направления по работе с торговыми предприятиями ПриватБанка Евгений Васильцов.

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Такую новость уже активно начали обсуждать пользователи в соцсетях и главный вопрос, который у них возникает — какова будет сумма комиссии при снятии "налички" в кассах магазинов.

Delo.ua поинтересовалось о комиссионных непосредственно у менеджмента ПриватБанка.

"Для продавца комиссия за выдачу суммы наличных отсутствует, комиссия берется как обычно от суммы продажи. Для клиента комиссия такая же, как в банкомате, то есть согласно тарифам карты при снятии наличных. Для дебетовых карт ПриватБанка комиссия отсутствует", — рассказал в комментарии Delo.ua руководитель регионального киевского пресс-центра ПриватБанк Александр Жильцов.

На сегодня получить наличные с карты ПриватБанка можно в POS-терминалах 65 тысяч украинских торговых точек, подключенных к сервису. В дальнейшем новым сервисом ПриватБанк планирует охватить все торговые точки Украины.

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Максимальная сумма выдачи наличных на одну транзакцию сегодня составляет 500 грн независимо от стоимости покупки, однако, в перспективе, разрешенная для снятия сумма наличных может стать большей.

"На сегодня сумма установлена на уровне 500 грн, так как это — новый сервис. Он только начинает активно запускаться. В дальнейшем банк будет анализировать возможности", — говорит Александр Жильцов.

Для того, чтобы получить наличные на кассе торговой точки, покупателю необходимо лишь оплатить товар банковской картой и сообщить кассиру о желании снять наличные. Подтверждение такой операции на кассе сопровождается введением PIN-кода банковской карты пользователя.

Отметим, возможность снимать наличные деньги со своих карт в торговых точках стала возможна после соответственного постановления Национального банка Украины. В перспективе следует ожидать, что вскоре и другие банки также позволят украинцам снимать деньги со своих карт в магазинах и супермаркетах. 

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