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Банки 40 минут назад

ПриватБанк запустил в Украине выдачу наличных с карт на кассах в магазинах

Максимальная сумма выдачи наличных за одну транзакцию составляет 500 грн

POS-терминал в супермаркете. Фото: brd24.com POS-терминал в супермаркете. Фото: brd24.com
POS-терминал в супермаркете. Фото: brd24.com

Государственный ПриватБанк запустил в Украине новый сервис, который позволяет снять со своей карты наличные деньги на кассе супермаркетов и других торговых точек — без необходимости использовать банкоматы.

Услуга уже работает и доступна в POS-терминалах 65 тысяч украинских торговых точек (количество точек будет расти), сообщает Ain.ua.

Кратко и по делу в Telegram

Указано, что запуск сервиса стал возможным благодаря соответствующему постановлению Национального банка Украины. Документ разрешает гражданам получать наличные деньги со своих карт в магазинах и заведениях.

Теперь ПриватБанк первым запустил такую возможность.

Как отмечается, воспользоваться услугой "Деньги на кассе" уже могут держатели любой дебетовой карты этого госбанка (зарплатной, студенческой, социальной карты) различных платежных систем.

Чтобы получить наличные на кассе торговой точки, покупателю необходимо оплатить товар банковской картой и сообщить кассиру о желании снять наличные.

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Максимальная сумма выдачи наличных за одну транзакцию составляет 500 грн, независимо от стоимости покупки.

При этом подтверждение такой операции на кассе осуществляется по PIN-коду банковской карты пользователя.

Ранее в государственном ПриватБанке произошла аварийная ситуация: из-за технического сбоя в четверг, 4 июня, украинцы не могли войти в мобильное приложение "Приват24". Также не работала горячая линия госбанка.

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