Аварийная ситуация связи в ПриватБанке: Приват24 лежит, горячая линия не работает

В государственном ПриватБанке произошла аварийная ситуация из-за технического сбоя в четверг, 4 июня, украинцы не могут войти в мобильное приложение Приват24.

Также не работает горячая линия госбанка, сообщает Obozrevatel.

"Сейчас есть операции, которые нуждаются в дополнительном подтверждении. Просим дождаться соединения с оператором", — говорится в записанном сообщении.

При этом сразу после этого клиентам сообщают о возникших проблемах и разъединяют.

Пользователи массово обсуждают проблемы как с обычным приложением, так и с приложением для бизнеса. При попытке зайти в личный кабинет на экране появляется ошибка "504" или "Ошибка сервера".

"Приват24 лежит. Пишет: Request failed with status code 504", — информируют в группе финучреждения на Facebook.

"Да, аварийная ситуация связи. Не проходит авторизация в Приват24. Процессинг, оплата картами и банкоматы работают в штатном режиме", — подтвердили изданию в пресс-службе ПриватБанка.

Сначала в компании заверили, что устранение проблемы может занять около получаса. Затем время ликвидации аварии было уточнено.

"В связи с аварийной ситуацией сетевого оборудования ПриватБанк сообщил клиентам о временных неудобствах с недоступностью авторизации в Приват24 и звонков в контакт-центр. По данным ПриватБанка, последствия такой аварийной ситуации будут ликвидированы в течение часа. Процессинг ПриватБанка, сеть банкоматов и оплата картами в торговой сети и интернете работает", — прокомментировала порталу пресс-служба финучреждения.

Ранее ПриватБанк автоматически снизил ставки по действующим программам финансирования малого бизнеса для 60 тысяч украинских компаний и предпринимателей.

Напомним, с 25 мая ПриватБанк существенно снизил ставки по всем кредитным программам финансирования юридических лиц и предпринимателей, чтобы помочь украинскому бизнесу преодолеть последствия карантина.