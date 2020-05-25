ПриватБанк снизил ставки по кредитам для бизнеса

Государственный ПриватБанк с 25 мая существенно снижает ставки по всем кредитным программам финансирования юридических лиц и предпринимателей, чтобы помочь украинскому бизнесу преодолеть последствия карантина.

Как сообщает пресс-служба финучреждения, антикризисные условия финансирования предпринимателей будут действовать до конца 2020 года.

В госбанке отмечают, что впервые за историю банка снижение кредитных ставок распространяется не только на новые, но и на все действующие кредитные соглашения с бизнес-клиентами.

Новые условия финансирования внедряются автоматически, для кредитования по сниженным ставкам предпринимателям не нужно заполнять любые заявления или посещать отделение банка.

"Беспрецедентное для украинского рынка решение ПриватБанка о существенном снижении кредитных ставок — это действенный шаг для максимальной поддержки бизнеса, который требует не разговоров о кризисе, а быстрых нестандартных решений и помощи из-за пандемии коронавируса и карантина. Все наши клиенты малого и среднего бизнеса смогут получить финансирование по сниженным ставкам уже с 25 мая, а клиентам, которые уже пользуются кредитными программами банка, размер кредитной ставки будет перечислен в сторону уменьшения автоматически", — рассказал председатель правления ПриватБанка Петр Крумханзл.

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Снижение стоимости кредитных ресурсов коснется клиентов всех программ поддержки малого бизнеса, как инвестиционных кредитов, так и программ лизинга и финансирования оборотных средств, за исключением клиентов, которым проведено кредитные каникулы/реструктуризации долга, или которые имеют или будут иметь просроченную задолженность.

По данным исследования банковского рынка, проведенного GFK Ukraine, счетами и другими услугами ПриватБанка пользуются 57% украинских юридических лиц и 76% частных предпринимателей.

Напомним, по состоянию на 15 мая 2020 гола в рамках госпрограммы "Доступные кредиты 5-7-9%" в Украине было выдано 462 кредита на общую сумму 283,5 млн грн.

Ранее правительство повысило лимит доступного кредита под 5-7-9% из 1,5 млн грн до 3 млн грн, а также были расширены инвестиционные цели, на которые предприниматель может получить заем в рамках этой программы.

Программа также была дополнена антикризисным пакетом для поддержки малого и среднего бизнеса на время действия карантинных мероприятий, введенных правительством для преодоления в Украине пандемии Covid-19.