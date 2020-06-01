ПриватБанк снизил ставки по действующим кредитам для 60 тысяч компаний и бизнесменов

ПриватБанк автоматически снизил ставки по действующим программам финансирования малого бизнеса для 60 тысяч украинских компаний и предпринимателей.

Об этом сообщает пресс-служба этого государственного банка.

Указано, что ставка ежемесячной комиссии по "кредитным лимитам на счета" снижена для 44 тысяч юридических лиц и предпринимателей.

Также до конца 2020 года снижена ежемесячная ставка для 15 тысяч заемщиков программы "КУБ" и более 1000 клиентов программ проектного кредитования.

По прогнозам банка, к концу года получить новое финансирование по антикризисным ставкам смогут еще больше 40 тысяч компаний малого бизнеса и предпринимателей.

Напомним, с 25 мая ПриватБанк существенно снизил ставки по всем кредитным программам финансирования юридических лиц и предпринимателей, чтобы помочь украинскому бизнесу преодолеть последствия карантина.

Известно, что снижение кредитных ставок распространяется не только на новые, но и на все действующие кредитные соглашения программ поддержки малого бизнеса, за исключением клиентов, которым проведены кредитные каникулы/реструктуризации долга, или у которых есть или будет просроченная задолженность.

По данным исследования банковского рынка, проведенного GFK Ukraine, счетами и другими услугами ПриватБанка пользуются 57% юридических лиц и 76% частных предпринимателей Украины.