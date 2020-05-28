ПриватБанк продлил "кредитные каникулы" для малого бизнеса до конца июля

Государственный ПриватБанк продлил до конца июля 2020 года "кредитные каникулы" для клиентов малого и среднего бизнеса и предпринимателей, введенные с начала марта на период карантина по коронавирусу.

Об этом сообщает пресс-служба госбанка.

В частности, такая отсрочка платежей действует для всех клиентов малого и среднего бизнеса по продуктам "Кредитный лимит на счет" и "Кредитный лимит Предпринимательский", по которым требование обязательного ежемесячного обнуления лимитов перенесено на 31 июля 2020 года.

При этом для получения отсрочки по процентам и ежемесячным комиссиям клиентам необходимо дополнительно подать заявку.

Как известно, "кредитные каникулы" введены ПриватБанком как по кредитам без просроченной задолженности, так и по кредитам, которые не были погашены вовремя с начала марта.

Также до конца июля банк отменил начисление штрафов и пени по всем уже просроченным ранее кредитам клиентов малого и среднего бизнеса.

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Напомним, с 25 мая ПриватБанк существенно снизил ставки по всем новым и действующим кредитам бизнеса.

По данным исследования банковского рынка, проведенного GFK Ukraine, счетами и другими услугами ПриватБанка пользуются 57% юридических лиц и 76% частных предпринимателей Украины.