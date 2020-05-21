В работе сети "Киевстар" зафиксирован масштабный сбой

Сегодня, 21 мая, пользователи компании "Киевстар" жалуются на то, что с утра не работает домашний интернет.

Об этом пользователи пишут в комментариях под постом компании по случаю Дня вышиванки.

"У вас час не работает домашний интернет (такое впечатление, что по всей Украине), а вы о вышиванках пишете. Можно же хоть какую-то информацию дать?", — пишут пользователи.

По словам абонентов, кроме проблем с интернетом, не работает также телефон поддержки и личный кабинет.

В то же время, в пресс-службе компании сообщили, что сайт "Киевстар" находится сейчас на техническом обслуживании.

При этом, пользователи, которые из-за карантина работают в удаленном режиме, жалуются на срыв работы.

"Сейчас есть временные сложности, и специалисты делают все возможное для того, чтобы как можно быстрее их устранить. Ориентировочный срок — до 21 мая 2020 года 18:00. Приносим извинения за неудобства", — сообщили в компании.

Тем временем, как пишет UBR, в пресс-службе "Киевстара" им сообщили, что произошла авария. Однако, на запрос, какая именно произошла авария, какие она затронула сегменты сети "Киевстара", в каких именно регионах, и сколько абонентов пострадало — пока в компании не ответили.

Напомним, ранее компания "Киевстар" обратилась в Бюджетный комитет Верховной Рады Украины, Комитет Верховной Рады Украины по вопросам цифровой трансформации, Министерство цифровой трансформации Украины, Министерство финансов Украины, Комитет Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики с информацией об осложнениях, которые могут возникнуть для инвестицирования в развитие 4G связи.