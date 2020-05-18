"Киевстар" бьет тревогу из-за возможного снижения доходов телеком-рынка

Компания "Киевстар" обратилась в Бюджетный комитет Верховной Рады Украины, Комитет Верховной Рады Украины по вопросам цифровой трансформации, Министерство цифровой трансформации Украины, Министерство финансов Украины, Комитет Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики с информацией об осложнениях, которые могут возникнуть для инвестицирования в развитие 4G связи

Как сообщает пресс-служба национального телеком-оператора, регулятор отрасли — Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ) — планирует снизить расчетную таксу за терминацию голосового трафика в сетях связи Украины с 12 копеек до 8 копеек за минуту.

В "Киевстар" отмечают, что в перспективе нескольких ближайших лет это приведет к значительным потерям доходов телеком-рынка, уменьшению налоговых выплат в госбюджет и сложностям для строительства 4G-сетей в сельской местности и на автодорогах.

Обеспокоенность компании планами регулятора основывается на следующих выводах:

– в ближайшие два года из-за запланированного снижения таксы за терминацию голосового трафика суммарные потери доходов мобильных операторов составят около 1,6 млрд грн. Сумма недополученного дохода равнозначна затратам на строительство дополнительных 2 тысяч базовых станций 4G, которые могут обеспечить скоростным мобильным интернетом 15% населения Украины;

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– в результате снижения доходов от терминации трафика государственный бюджет Украины недополучит 32 млн грн налоговых платежей в перспективе четырех лет;

– снижение расчетной таксы за терминацию трафика не приведет к удешевлению звонков на другие сети, поскольку все мобильные операторы предоставляют абонентам тарифные планы с пакетными предложениями, в которые включены нетарифицированные минуты звонков как внутри сети, так и на номера других мобильных операторов;

– ни одно из предыдущих снижений ставок интерконнекта, предпринятых регулятором, не привело к заметному увеличению использования голосовых минут, и завершалось лишь очередным уменьшением доходов телеком рынка;

– в Украине плата за терминацию голосового трафика наименьшая среди стран Евросоюза, и одна из самых низких в странах бывшего СНГ.

В "Киевстар" считают, что в условиях осложнения экономической ситуации в стране, вызванной вспышкой пандемии, телеком-рынок, как один из наибольших плательщиков налогов, нуждается в поддержке со стороны государства, а не в регуляторных ограничениях.

Компания напоминает, что интернетизация сел с помощью 4G — в фокусе внимания Президента Украины Владимира Зеленского.

"Чтобы реализовать этот проект в запланированные сроки, мобильным операторам необходимо инвестировать как минимум 10 млрд грн. Действия, которые оборачиваются сокращением доходов мобильных операторов, могут негативно отразиться на этом проекте", — подчеркнули в "Киевстар".

Напомним, 24 января Кабмин по инициативе Министерства цифровой трансформации принял постановление, которое облегчит операторам развертывание сетей 4G в регионах.